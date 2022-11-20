Esenler’de dron pilotları kıyasıya yarıştı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Dron Yarışları Zafer Kupası”nda hız ve sesin uyumunu en iyi yansıtan pilotlar ödüllendirildi.

Esenler Belediyesi ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’nde “Dron Yarışları Zafer Kupası” düzenlendi. 2 saniyede, saatte 250 kilometre ışık hızıyla uçan dron pilotları ödüllendirildi. Organizasyona Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, siyasi parti yöneticileri ve birçok çocuk ailesiyle birlikte katıldı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu gözetiminde gerçekleştirilen yarışlarda hız ve sesin muhteşem uyumu izleyenleri etkiledi. Tüm Türkiye’den dereceler almış lisanslı ve milli en iyi 12 pilotun hünerlerini sergilediği yarışın sonunda ilk 3’e giren pilotlar ödüllendirildi. 1. Batu Erilkun’uun 5 bin TL, 2. Hüseyin Ablak’ın 3 bin TL, 3. pilot Ömer Çankaya’nın ise 2 bin TL ödül kazandığı yarışmada kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

“Bugün ilk adımını attık”

Belediye bünyesinde hem dron yapımı hem de uçuş eğitimleri vereceklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Dron hayatımızın tartışılmaz parçalarından bir tanesi oldu. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu bir spor dalı haline geldi. Biz de İstanbul’un en genç nüfusuna sahip olduğumuz için gençlerimize bu anlamda bir pencere açmak için dron eğitimine, dron yapımına dikkat çekmek üzere bu yarışmayı organize ettik. Bundan sonra dronun uçuş eğitimlerinden yapımına kadar her türlü organizasyonun yapılması için bugün ilk adımı attık. Bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Bundan sonra artık dronu sıfırdan yaparak önce imal etmek, sonra uçuş eğitimleri ve yarışmalara katılmayı hedefliyoruz. Belediyenin kendi bünyesinde yaptığı bu organizasyona da dışarıdan sporcular katılacak. Bugün ilk adımını attık. Bundan sonra da inşallah devam edecek” dedi.

“Bizim yaptığımız dronlar 2 saniyede 250 kilometre hıza çıkıyor”

Yarışmada ikinci olan Hüseyin Ablak, “Bugün Esenler’de çok çekişmeli geçen bir yarışın içerisindeyiz. Kendi yaptığımız dronlarla bu güzel parkurda yarıştık. Bizim yaptığımız dronlar 2 saniyede 250 kilometre hıza çıkıyor. Çok eğlenceli bir yarıştayız şu an. Ben bu sporu 8 yıldır yapıyorum. Bu dalda milli sporcuyum. Kendi kendime deneme yanılma yaparak öğrendim” şeklinde konuştu.