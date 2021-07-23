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Esenler’de çocuklar bayram etti

Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Dörtyol Meydanı’nda düzenlediği “Yaz Neşesi” programıyla miniklere sinema keyfi yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. 30 Temmuz’a kadar devam edecek “Açık Hava Yazlık Sinema Günleri” kapsamında yetişkinler için de sinemanın sevilen yapımları meraklılarıyla buluşacak.

İSTANBUL 23.07.2021, 17:26
Esenler’de çocuklar bayram etti
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Esenler Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Dörtyol Meydanı’nda düzenlediği “Yaz Neşesi” programıyla miniklere sinema keyfi yaşattı ve birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. 30 Temmuz’a kadar devam edecek “Açık Hava Yazlık Sinema Günleri” kapsamında yetişkinler için de sinemanın sevilen yapımları meraklılarıyla buluşacak.

Esenler Belediyesi, bu bayram da minikler için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında minikler gün boyu bilgi yarışmaları, çocuk şarkılarının seslendirildiği konserler, animasyon ve jonglör gösterileriyle eğlence dolu anlar yaşadı. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere bir hayli ilgi gösteren minikler, akşamları ise aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfinin tadını çıkarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Açık havada sinema keyfi

Her akşam saat 21.00’de gerçekleşen film gösterimlerinde “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?, Oyuncak Hikâyesi-4, Aslan Kral ve Bizim İçin Şampiyon” yapımları meraklılarıyla buluştu. 30 Temmuz’a dek devam edecek Açık Hava Yazlık Sinema Günleri kapsamında “Yol Arkadaşım-2, Organize İşler Sazan Sarmalı, Hedefim Sensin, Eltilerin Savaşı, Bana Masal Anlatma” gibi filmler beyaz perdede vatandaşların ilgisine sunulacak.
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