Esenler TÜRGEV Safiye Ali Kız Öğrenci Yurdu açıldı

TÜRGEV Esenler Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun katılımıyla açıldı.

İsmini Türkiye’nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadını olan Safiye Ali’den alan TÜRGEV Esenler Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunun açılışı akşam saatlerinde yurt önünde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Açılış programına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun da katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan programda kurdele kesim töreniyle yurt hizmete açıldı.

“Bu yurdu TÜRGEV’e tahsis ettik diye CHP’liler benim hakkımda suç duyurusunda bulundu”

Açılış programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün Esenler’de çok anlamlı bir açılış yapıyoruz. Esenler İstanbul’un en genç nüfusuna sahip olan aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesini barındıran. Aynı zamanda en genç nüfusa sahip olan ve gerçek anlamda hareketli dinamik bir ilçeye sahibiz. Bizim geleceğimizi temin edecek gençler için yurtlar açmamız gerekiyor. Ben de bütün eğitim hayatını yurtlarda geçirmiş birisi olarak ve bu şehrin geleceğinden de sorumlu birisi olarak bu tesisi yapmayı hem vicdani hem de insani sorumluluğumuz olarak gördük. Bu yurt belediyemiz tarafından inşa edildi. İnşa edilirken belediyemize katkı sunan Veli Demir ve Yaşar Dönmez abilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz bu yurdu TÜRGEV’e tahsis ettik diye CHP’liler benim hakkımda suç duyurusunda bulundular. Suçum ne? Anadolu’dan gelen garip gruba çocuğa yurt yapmak ben bu suçu işlemeye devam edeceğim. TÜRGEV’imizin yurdu 150 tane öğrencimize ev sahipliği yapacak” dedi.

“Bu camia yüz binlerce öğrenciye yurt ve burs hizmeti sağladı”

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise, “Bu camia yüz binlerce öğrenciye yurt ve burs hizmeti sağladı. Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi öğreniciyle buluşturdu. Belki böyle güvenli kapılar olmasa aileler kızlarını üniversiteye göndermeyecek TÜRGEV sayesinde birçok kız çocuğu üniversite, yüksek lisans, doktora eğitimlerini aldılar. Güvenle emniyetle huzurla kendi hedeflerine yürüdüler. Bu vizyon Cumhurbaşkanımızın eğitimli kadınlar eğitimli aileler olur vizyonuyla yola çıkılmış vizyon. Bu hizmetleri yerine getiren destek veren bütün hayırseverlerimizi ben takdir ediyorum tebrik ediyorum. Hamd olsun bu ay yurtlarımıza yerleşmeyle ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Devletimizin yurtlarında yedek listeleri hiç olmadığı kadar azaldı. Yerleşme oranları hiçbir sene olmadığı kadar daha yükseldi. Allah bu işlerde emeği olan bu çocuklarımızın kendilerini geliştirme ihtiyaçlarını karşılamada destek veren kişi, kurum, kuruluş hepsinden razı olsun. Hepsinin bu gayretlerine engel olanlara da artık bir dur demek lazım. Bunlardan vazgeçmek lazım. Bunlar bu ülkenin milletin ortak paydası olan işler. Herkesin sahip çıkması gereken meseleler inşallah bu meselelere hep birlikte sahip çıkarız” diye konuştu.