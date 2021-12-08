Bu yıl 4.’sü gerçekleşen Esenler Sinema Akademisi’nde ders zili çaldı. Senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç dalda eğitimin verildiği akademide öğrenciler, dört ay boyunca hem pratik yapacak hem deneyimli isimlerle bir araya gelecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu 4.’sü gerçekleşen Esenler Sinema Akademisi’nde dersler başladı. 3 yılda 150’nin üzerinde gence sinema eğitiminin verildiği akademi, bu yıl da dolu dolu geçecek. Sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırmak için hayata geçirilen akademide dersler, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor. Senaryo, yönetmenlik ve kurgu dalında eğitimlerin verildiği akademide temel derslerin yanı sıra alanında deneyim sahibi kişilerin konuk olarak katılacağı workshoplar yapılacak. Akademide dersler ise yurt içi ve yurt dışı festivallerden ödüllerle dönen alanında deneyimli isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Akademide senaryo yazarlığı dersi Mehmet Bahadır Er, yönetmenlik dersi Ahmet Toklu ve kurgu teknikleri dersi ise Özgür Kılıç tarafından veriliyor.

Keşfetmenin ve üretmenin heyecanını yaşıyorlar

Akademide yönetmenlik dersleri veren Ahmet Tok, “Esenler Sinema Akademisi’nde 2 yıldır yönetmenlik derslerine giriyorum. 100’ün üstünde sinemasever kurs katılımcısı ile tanışma ve derslerde beraber sohbet etme şansımız oldu. Keşfetme ve üretme heyecanları benim motivasyonumu da diri tutuyor. Katılımcı öğrencilerin sinema yarışmalarında başarılar aldığını ve film üretmeye başladıklarını görüyorum. Bu sinerjinin artarak devam edeceğine eminim. Esenler Sinema Akademisi her geçen yıl yeni katılan arkadaşlarla daha büyük bir aile olmaya devam ediyor” dedi.

Kendi filmlerini çekecekler

Çiçeği burnunda sinemacılar, akademideki eğitim sürecinin sonunda kendi yazdıkları senaryoları oluşturdukları ekiplerle çekecekler. Çekilecek filmler Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek gala gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.