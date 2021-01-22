Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Esenler Belediyesi’nde çalışan bin 152 kişiyi kapsayan toplu sözleşmede ortalama zam oranı yüzde 28 oldu. En düşük maaş brüt 4 bin 550 lira oldu.

Esenler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Esenler Belediyesi’ndeki toplam bin 152 işçiyi kapsayan, geçtiğimiz mart ayından bu yana devam eden ve taraflarca kabul edilen toplu iş sözleşmesi ile işçilere birinci yıl ortalama yüzde 28, ikinci yıl için de enflasyon oranında zam yapılacak.

Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sözleşmenin alın terinin ve emeğin ön planda tutularak hazırlandığını belirterek, “Bir emek ortaya konmuşsa, o emeğin hakkının verilmesi gerekir. Biz böyle bir medeniyetten geliriz. Bizim medeniyetinizde hak, emekten doğar. Bizi Batı medeniyetinden ayıran en büyük fark budur. Efendimiz, hayat dersi verirken hayat rehberi olarak ’Yanınızda çalıştırdığınız insanın alın teri kurumadan onun ücretini ödeyin’ demiştir. Bizler bu felsefeden beslenmiş insanlarız. Alın terinin, emeğin ne anlama geldiğini bizden daha iyi kimse bilemez. Bu çerçevede bugün Esenler Belediyesi olarak bin 152 arkadaşımızı kapsayan önemli bir sözleşmeyi imzalıyoruz. Yüzde 8 ve yüzde 119 arasında değişen oranlarda zamlanan ücret tarifesi gerçekleştirdik. Hem sendikanın ortaya koyduğu tablo hem de hayatın gerçeklerine bakarak bütün imkânlarımızla, çalışanlarımızın kendi alın terinin hakkını aldığından tatmin olmasını istedik. Ortalama yüzde 28 zamlı bir toplu sözleşme imzalayacağız. En düşük maaşımız brüt 4 bin 550 lira olacak. Arkadaşlarımızın ellerine geçecek en düşük net maaş 3 bin 550 lira. Sosyal ve bayram yardımı gibi yardımlarda yüzde 100 üzerinde katma değerler üretildi. Başlangıçta tasavvur ettiğimiz oranların üstünde oranlarda bugün sözleşmeyi imzalıyoruz” dedi.

4 lira direksiyon primi

Direksiyon primleriyle ilgili de Göksu, “Ağır vasıta şoförlerimiz var. Burada sendikayla çalıştığımız, direksiyon primleriyle ilgili bir konu vardı. Belli bir kesime prim ödenmişti. Biz bu primi bütün ağır vasıta şoför arkadaşlarımıza vereceğiz. Direksiyon primi olarak 4 lira belirlendi” dedi.

"Masa başında anlaşmak çok önemli"

Sözleşmede sendikanın taleplerinin yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, “İlk defa bir belediyemizin ikinci defa toplu sözleşmesine katılıyoruz. İşçi ve işverenlerin ilişkilerini masa başında anlaşarak noktalamak çok değerli. Bu toplu sözleşmeyi yerine getirirken taleplerimizin yerine getirilmesi de çok önemli. Başkanımız adil bir toplu sözleşme için inisiyatif aldı ve özverili çalıştı. 2,5 yıldır önümüze çıkan engellerden dolayı bir toplu sözleşme imzalayamamıştık. Bizim ilk sözleşmemiz. Birinci basamak, iyi bir temel attık. Gelecek dönemlerde bu toplu sözleşmelere yeni ilaveler yaparak belli mesafeleri birlikte alacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.