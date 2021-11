Esenler Belediyesi, ’Çocukların Hakları Var’ paneli düzenlendi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Esenler Belediyesi tarafından "Çocukların Hakları Var" isimli panel düzenlendi. Çeşitli konularda sunumlar yapılan panelde, çocuk hakları ile ilgili tiyatro oyunu sahnelendi.

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle " Çocukların Hakları Var" paneli düzenlendi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş,Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya, Prof. Dr. Ali Eryılmaz,Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, Dr. Mehmet Gedik,Avukat Şengül Karslı katıldı. Panelde, Çocuk Hakları ve Ulusal Politikalar, Çocuk Hakları Temelinde Çocukların İyi Oluşlarını Artırmak, Çocuk Hakları Bağlamında Medya, İslami literatürde Çocuk Hakları, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları, konularında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından, çocuk hakları ile ilgili tiyatro oyunu sahnelendi.

Panele katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, dünyada farklı sebeplerden dolayı mağdur olan, korunmasız yaşayan çocuk sayısının resmi rakamlara göre 150 milyon, resmi olmayan rakamlara göre ise 400 milyonu aştığını söyledi. Aile hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısının 2002 yılında yüzde 39 iken 2021 yılında bu oranın yüzde 92’ye çektiklerini belirten Ergüneş şöyle konuştu:" Çocuk hakları insan hakları çerçevesinde ele alınan kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm Çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Evrensel kavram olan çocuk hakları eğitim, sağlık, barınma fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı koyma gibi haklarının hepsini içinde barındırıyoruz. Çocuk hakları komitemizi tam da bu yüzden kurduk. Her yıl 20 kasım dünya çocuk hakları gününde ulusal çocuk formları düzenliyoruz. Çocuk katılımında dünyada iyi uygulama yöntemi olarak gösterilen il çocuk hakları komitelerimize bu güne kadar 81 ilde 29 bin çocuğumuzu üye yaptık. 880 engelli çocuğumuzu da bu komitelerde alan açtık. Komitelerimiz tarafından hayata geçirilen sosyal uyum programı ile 229 bin çocuğumuza ulaştık. Biliyoruz ki çocuklarımız bizim sadece geleceğimiz değil aynı zamanda geçmişimiz. Bugün her birimiz çocukluğumuzun eseri ve sonucuyuz. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 28’ini oluşturan yavrularımızın her birini sağlıklı mutlu yetişmesi istikbalimizin de sağlıklı huzurlu anlamına geliyor. Bu nedenle çalışmalarımızda Güçlü Aile Güçlü Türkiye anlayışıyla devam ediyoruz. Son yıllarda çocuklara yönelik ihmal, istismar ve şiddetin dünyada artış gösterdiği de bir gerçek."

"8 bin 242 çocuğumuz koruyucu aile yanında"

2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının 515 iken 2021 yılında 8 bin 242 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Ergüneş, şunları kaydetti: " çocukların en önemli olması gerektiği yerin ailelerinin yanı olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı koruyucu aile sistemiyle onlara aile yuvasının sıcaklığını yaşatmaya çalışıyoruz. 2002 yılında Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda 25-30 çocuğa bir bakım personeli düşerken bugün neredeyse iki çocuğa 1 bakım personeliyle hizmet etmete devam ediyoruz. Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuğumuzla ilgili önlemler aldık. Bakanlığımız bünyesinde sosyal medya çalışma grubunu oluşturduk. İnternet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara dijital dönüşüm ofisi, bilgi teknolojileri ve iletişim grubu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliğinde müdahaleleri gerçekleştiriyoruz."

"Milletimizin geleceği çocuklarımızdır"

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya, çocukların internet ortamında çok fazla vakit geçirdiğini söyledi. Çocukları nasıl yetiştirirsek bir sonraki 20 yıl içerisinde Milletimiz o’dur diyen Çetinkaya, " Dünyaya söyleyeceği söz de yaşam şekli de üretimi de her şeyi bizim öğrettiğimiz şekildedir aslında. Onun için milletimizin geleceği 20 yıl sonra çocuklarımızdır. Aslında bugün belki çok toplum önünde konuşulmayan ama her ailenin evinde en büyük endişelerden bir tanesi bütün Türkiye’de her ailede bugün çocukları zararlı etkilerden şiddettin öğretilmesinden çekiniyoruz. Çünkü oyun adı altında çocuklarımızı teslim ettiğimiz bilgisayardan çocuklara şiddet öğretilmekte. Bu anlamda çocukların ruhu sömürülmekte aslında geleceğimiz karartılmakta. Şimdi çocuğun eline bilgisayarı verdiğinizde eğlence ası altında çocuklara öyle şeyler aktarılıyor ki yarın o çocuğun bir psikopat olma ihtimali var. Hırsızlık normal gösteriliyor. Gayri meşru şeyler normal gösteriliyor. Türkiye’de ki bütün ailelerin çocuklarının maruz kaldığı bir durum. Biz bunu evde anne baba olarak konuşuyoruz. Devletimiz bunun farkında ama toplumsal bir baskı yeriz diye biz bu konuda şu an bir şey yapmıyoruz. Bunun önlemi çok ciddi bir şekilde alınmalı" ifadelerini kullandı.