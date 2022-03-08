ESBİM 8 Mart’ta 500 kadına umut oldu

Esenyurt Belediyesi, kadınlara her alanda destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde mülakat düzenleyen ESBİM, 500 kadını daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatı ile çalışmalarını sürdüren ESBİM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Esenyurtlu kadınlara tam destek sağladı. Geçtiğimiz sene 8 Mart’a özel 8 firmanın katılımı ile 300 kadının istihdam edildiği mülakatın ikincisinde 32 firmanın katılımı ile 500 kadına daha istihdam desteği sağlandı. Nene Hatun Kültür Merkezi’nde tüm gün süren ve 655 kadının katıldığı mülakata Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt eşlik etti. Kadınlara verdikleri değeri ve desteği her alanda devam ettireceklerini vurgulayan Başkan Bozkurt, katılım sağlayan firmalara ‘Kadın Dostu Firma’ teşekkür belgesi takdim etti.

“Göreve geldiğimizden beri 34 bin kişiyi işe yerleştirdik”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt istihdam alanındaki çalışmaları konusunda, “Bu bir farkındalık çalışması. Kadınlara olan inancımızı gösteren özel bir çalışma yapıyoruz. Göreve geldiğimizden beri bizim en çok odaklandığımız işlerden bir tanesi istihdamdır. İnsanlar kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmazlarsa kendilerini ifade etme alanında veya başka tercihlerinde çok mutlu olmaları mümkün değil. Biz de istihdama çok özel bir özen gösterdik. 8 Mart’ta sadece kadınların istihdamına odaklandık. Geçen sene 300 kişiyi Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde istihdam ettik. Bugünkü hedefimiz 500 kişi. Firmaları davet ediyoruz, o firmalarla Esenyurt’ta iş ihtiyacı olan kadınlarımızı buluşturuyoruz. Kadınlar firmalarla görüşüyorlar, eğer bir mutabakat sağladılarsa istihdam oluşuyor. Göreve geldiğimizden beri 34 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Ayrıca yine meslek edindirme kursları ve kooperatifler üzerinden kadınların hayata tutunması için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar hayatın kaynağıdır, en çok sahip çıkmamız şey o. Kadınların güçlü olduğu toplumlar ancak kendilerini dünya ile rekabet haline sokabilirler. Aksi takdirde bu çok sürdürülebilir bir durum değildir. Kadınlar ne istiyor? Onları nasıl istihdam edebiliriz? Onlar için ne yapabiliriz? Neleri eksik yapıyoruz? Kadınların kendilerini değerli hissetmesi için daha neler yapabiliriz? Bunların tespitini yapmamız için ayrıca 1 haftadır süren bir kadın çalıştayımız da var” diyerek Esenyurt Belediyesi olarak kadınların sadece bugün değil her gün yanlarında olduklarını bildirdi.

“Birçok çalışanımızı Esenyurt Belediyesi sayesinde istihdam edebildik”

Kadınları firma olarak her alanda desteklediklerini söyleyen Gizem Kara, “Kadının gücü sadece evde temizlik yaparken ya da çocuk bakarken değil işyerinde bir balans bağlarken ya da imalat tesisinde bir rötuş yaparken de çok güzel ve çok kıymetli. Kadınlar inanamayacağınız ürünler çıkmasına sebep oluyorlar, kendilerini daha güçlü hissediyorlar, kendilerinden daha eminler. Hayat mücadelesi içinde onlara el uzatmak çok önemli. Bizim kadın olarak bu şartlarda çalışmamız, emek vermemiz ve kadın olarak iş hayatında var olabilmemiz çok önemli. Özellikle Esenyurt Belediyesi ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Bütün çalışanları dahil olmak üzere inanılmaz destek oluyorlar. Bir telefonla, bir güler yüzle ya da bir iletişimle hemen işlerimiz çözülebiliyor. Birçok çalışanımızı Esenyurt Belediyesi sayesinde istihdam edebildik. Her anlamda kalabalık bir ilçe ve bunun için ESBİM inanılmaz bir efor sarf ediyor. Bir personel ihtiyacımız olduğu zaman aradığımız ilk yer ESBİM oluyor. Birebir etkileşimli ve hemen aksiyon almamız gereken noktalarda ESBİM’in üzerine tanımıyorum. Elimizin ve yüreğimizin yetişebileceği herkesle iletişim halinde olmayı da çok istiyoruz. İnsanların hayatta var olabilme çabasına bir nebze de olsa dokunabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“Bu organizasyondan çok memnun kaldık”

Kadınlar Günü’nde düzenlenen mülakatta emeği olan herkese teşekkür eden Firma Yetkilisi Başak Demir, “Esenyurt Belediyesinin bu organizasyonundan çok memnun kaldık. Kadınların düşünülmesi, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin mesajını da veriyor” dedi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir mücadele günü olduğunu belirten Firma Yetkilisi Yeliz Yıldız ise: “Bugün tüm kadınlarımıza istihdam sağlamak için işçi ve işverenleri buluşturan Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a ve ESBİM ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanımızın yaptığı en güzel icraatlardan”

İş bulmak için ESBİM mülakatına katılan Dilan Turan, “Esenyurt’ta ikamet ediyorum. Belediye Başkanımızın yaptığı en güzel icraatlardan birisi bu. İş arayanla iş vereni buluşturması böyle özel bir günde çok güzel oldu, umarım amacına ulaşır” diyerek memnuniyetini anlattı.

“ESBİM bana çok yardımcı oldu”

Bir yıldır iş arayan Fatmagül Yavuz, “İş konusunda ESBİM bana çok yardımcı oldu. Esenyurt’ta böyle bir platformun olması çok güzel. Esenyurt’un nüfusu kadın açısından da çok fazla. Kadınlarımızın toplumda bir yer edinebilmesi için her koşulda çalışması gerekiyor. ESBİM bu konuda bize çok avantaj sağlıyor. ESBİM’e ve Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ederiz” dedi.