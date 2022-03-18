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ESBİM, 370 vatandaşa daha umut oldu

Esenyurt’ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işverenlerle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. ESBİM, 65’i engelli olmak üzere toplam 370 vatandaşa daha istihdam sağladı.

İSTANBUL 18.03.2022, 11:55
ESBİM, 370 vatandaşa daha umut oldu

Esenyurt’ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işverenlerle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. ESBİM, 65’i engelli olmak üzere toplam 370 vatandaşa daha istihdam sağladı.

İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek alındı. 486 vatandaşın katıldığı mülakatta adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan, 65’i engelli olmak üzere 370 vatandaş işe yerleştirildi.

“Son üç yılda 400 engelli vatandaşımıza istihdam sağladık”

Mülakatların ardından bir açıklama yapan Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, son üç yılda 400 engelli vatandaşa istihdam sağlandığını söyledi. Engelli vatandaşlara yönelik istihdam faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Ayyıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, engellilerimizi unutmuyoruz. Esenyurt’ta yaşayan engellilerimizle istihdam noktasında da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Her ayın ikinci haftası bizim engellileri istihdam etme haftamızdır. Son üç yılda 400’ü engelli vatandaşımız olmak üzere, 35 bin 600 kişiye istihdam sağladık”

“Personel ihtiyacımızı hızlı bir şekilde çözüyoruz”

ESBİM aracılığı ile personel ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözme şansı bulduklarını belirten özel firma yetkilisi Müge Mutlu Baydar: “Yaklaşık 10 adaya evrak listesi verdim. Görüşmenin sonucu olumlu olursa işe alımlar gerçekleşecek. Amacımız, engelli arkadaşlarımıza istihdam sağlamak. Esenyurt Belediyesi’ne yapmış olduğu bu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Umuyorum ki bütün belediyelere örnek olur”

İş bulabilme umuduyla Bağcılar’dan Esenyurt’a geldiğini belirten Serap Turan, Esenyurt Belediyesi’nin bu uygulamasının diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini söyledi. Turan: “Buraya Bağcılar’dan geliyorum. ESBİM’i sosyal medya aracılığı ile buldum ve takip ediyorum. ESBİM’e teşekkür ediyorum, gerçekten çok güzel bir işveren ve işçi buluşması sağlıyor. Burada iş aramamın sebeplerinden biri de özel sektördeki tek maaş sıkıntısı. Burada prim olanağı olan sektörlerle görüşme şansım olduğu için Bağcılar’dan buraya kadar geldim. Umuyorum ki bütün belediyeler bu tarz işler yapar” ifadelerini kullandı.

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