banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
Yargıtay’dan şirket değiştirenlere müjde
Yargıtay’dan şirket değiştirenlere müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilk açıklama

Engelliler başarılarıyla üniversite öğrencilerine ilham verdi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Engelliler Şurası’nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, başarılarıyla kendilerini izleyenlere ilham verdi. Görme engelli yazarlardan müzisyenlere kadar hayallerinin peşinden koşan engellilerin hikayeleri akademisyen ve öğrencilerden büyük alkış aldı.

İSTANBUL 02.12.2021, 09:40
Engelliler başarılarıyla üniversite öğrencilerine ilham verdi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Engelliler Şurası’nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, başarılarıyla kendilerini izleyenlere ilham verdi. Görme engelli yazarlardan müzisyenlere kadar hayallerinin peşinden koşan engellilerin hikayeleri akademisyen ve öğrencilerden büyük alkış aldı.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Engelliler Şurası’nın bu yıl 20.’si 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle “Birlikte Daha Güzel” temasıyla “Engelsiz Dünya Dostu Festivali” kapsamında bir üniversitede düzenlendi. Etkinliğe üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte bir konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “İyi bir birliktelik oldu. Engelliler Sarayı’ndaki kardeşlerimizle bir aradayız. 22 yıllık meslek hayatımda gördüğüm ender yerlerden birisi. Burada engellilere yönelik çok güzel ve örnek çalışmalar yapılıyor” dedi.

Engelliler yerine özel insanlar ifadesini tercih ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Onların hayatlarındaki engelleri eğer bizler ortadan kaldırmış olsaydık onlara engelli demeye gerek kalmazdı çünkü önlerinde engel oluşmazdı. Demek ki engelli olan onlar değil engeli kaldırmayanlar. Engelli vatandaşların hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulmasının, hem sosyal devlet anlayışımızın hem de vicdani sorumluluğumuzun bir gereği olduğuna inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak her daim engelli bireylere hizmetin en iyisini sunma gayreti içinde olduk. Çünkü varlıklarıyla bizlere huzur ve dua kaynağı olan engellilerin mutluluğunun hepimizin mutluluğu olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

"Toplumda bize karşı yanlış yaklaşımlar oluyor"

Protokol konuşmalarının ardından hayalleri için mücadele eden ve başaran engelli yazarlar, spiker Defne Sarısoy’un moderatörlüğünde duygularını dile getirdi. “Araf’ta Kalan Kahkahalar” kitabını engelli olmayanlar için yazdığını belirten Fatma Şahin, “Toplumda bize karşı yanlış yaklaşımlar ve tutumlar oluyor. Ben de yaşadıklarımızı ajitasyonla değil trajikomik bir şekilde bizden görünen cephesiyle anlattım. Nasrettin Hoca misali öğretici oluyor” dedi.

Bedensel engeli nedeniyle polis olamayan Talha Yıldız bu hayalini “Paşalar Divanı” isimli polisiye roman yazarak gerçekleştirdiğini belirtirken, görme engelli Furkan Uğur Eşitti de 2 yıllık bir çalışma sonucunda “Karmaşa” kitabını yazdığını ifade etti. Ömer Taştan ise ilk kitabı “Camdan Adam”da yaşadığı olumlu ve olumsuz her şeyi anlattığını söyledi.

Üniversitede renkli görüntüler

Panelistlerin azim, mücadele ve başarıları akademisyenler ve öğrencilerden büyük alkış aldı. Ayrıca “Engelleri Aşalım” müzik grubu verdiği konserle, halk oyunları ekibi de folklor gösterisiyle büyük beğeni topladı. Şuraya AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri ve engelli yakınları da katıldı.

Üniversiteliler ile engelliler birlikte kek yaptı

Öte yandan Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde ise “Engelsiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Buluşması” yapıldı. “Birlikte Daha Lezzetli” mottosuyla gerçekleşen etkinlikte Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, Gastronomi Bölümü öğrencileriyle birlikte kek yaptı. Kursiyerler, öğretim görevlilerinden tam not aldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7