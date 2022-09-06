Enflasyonun düşmesi, piyasaları rahatlatacak

Nihat Doğan, Faruk Tuncel, Devran İskender, Oktar Göktürk gibi ünlülerle etkinlikte bir araya gelen işadamı Timuçin Ünal, son enflasyon verilerinin ümit verici gelmesi ile birlikte açıklama yaptı. Ünal, ekonomiye katkı yapmaya çalışan işadamlarının rahatlaması için enflasyonun biran önce makul seviyelere düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Ünal, Türkiye’de bir çok işadamı gibi ekonomiye katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirerek, son verilerin ilerisi için ümit vadettiğini belirterek, piyasaların rahatlaması için enflasyonun biran önce makul seviyelere çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Ünal, “Sanatçı dostlarıma benim yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.