Emine Erdoğan:" Eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi"

Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Engelsiz Dünya Dostu Festivali’ne katıldı. Festivalde konuşan Emine Erdoğan, “2001’den bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi. Engelli yavrularımızın potansiyellerinin keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün şehirlerimizi engelsiz hale getirmek hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almakta” dedi.

Engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı” dedi.

Bağcılar Belediyesi, Engelsiz Dünya Dostu Festivali’nin 2’ncisini düzenledi. Festivale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Engelli halk oyunları ekibi, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nın girişinde Erdoğan’ı folklor gösterisiyle karşıladı. Daha sonra atölyeleri gezerek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde izleyen Erdoğan, engelliler ve aileleriyle sohbet etti. Programda festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi. Okçuluktan basketbola kadar 6 branşta yapılan yarışmalarda dereceye giren şampiyonlara madalyaları, Emine Erdoğan tarafından verildi.

“Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır”

2’nci Engelsiz Dünya Dostu Festivali’nde konuşan Emine Erdoğan, “Güçlü toplumlar bütün vatandaşlarına potansiyellerini gerçekleştirecekleri koşulları sağlayabilen toplumlardır. Tüm vatandaşlarını sosyal hayata katamayan bir toplum ise engellidir. Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak önce eksikliklerimizi fark etmek ve ardından gidermek için el birliğiyle çalışarak mümkün olabilir. Bir ağmayı geri çevirdiği için alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberini ayet ile uyaran Allah, bize bütün kullarına nasıl davranmamız gerektiğini göstermiştir. Peygamberimiz Medine dışında savaşa giderken geride kalanlara namaz kıldırmak için gözleri görmeyen o sahabeyi vekil bıraktırmış ki bu davranışı hepimizi kıyamete kadar yol gösterecektir inşallah. Bizler hiç kimseyi geride bırakmayan kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmekle mükellefiz. Farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşamayabiliriz. Yürüyemeyebilir ancak başarılı bir sporcu olabiliriz. Sesleri duyamayabilir ancak tohumun, toprağın dilinden çok iyi anlayabiliriz. Gözümüz yerine gönlümüze görebilir, yürüdüğümüz uzun, ince bir yolu herkesten daha iyi tarif edebiliriz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla engelli vatandaşlarımızın kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız, ülkemizin gurur kaynaklarıdır”

Ampute futbol takımının dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, “Ülkemizde engelli bireylerin önündeki en büyük engel önyargılardır. Önyargıların oluşturduğu bariyerleri ancak birlik olarak ve başarı örneklerini arttırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız, gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynaklarıdır. Bunun bir örneği olarak yakın zamanda ampute futbol takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu ve önyargıları yıkacak önemli bir adım attı. Geleceğe dair hayaller kuran engelli gençlerimize yeterli çabayla her şeyin mümkün olabileceğini bu vesileyle gösterdiler. Sınırsız potansiyelimizle donatılmış insanımızı sınırlamak toplumsal hayatın dışında tutmak kabul edilemez bir durumdur. Bu bakış açısıyla engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun bir lütuf değil gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005 yılında çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren engelliler alanındaki kanun da bu bilincin neticesidir” şekkinde konuştu.

“Bütün şehirlerimizi engelsiz hale getirmek hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almakta”

Engelli vatandaşlara yönelik yapılan yeniliklerden bahseden Emine Erdoğan, “Değişim önce gönülde başlar, peşinden dile yansır. Bireylerin özel durumlarını tanımlarken de hassasiyet göstermek gerekir. Bu nedenle mevzuattaki önyargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadeler geçirildi. Engelli vatandaşlarımıza yönelik engelli sağlık hizmetinden evde bakıma, ücretsiz ulaşımdan yatılı bakım merkezlerine, umut evlerinden engelsiz yaşam merkezlerine kadar geniş bir yelpazede sosyal politikalar hayata geçirildi. Amacımız eğitimden başlayarak iş hayatına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemelerde tüm bireylerin toplumsal hayatın içinde aktif rol almasını sağlamaktır. Kamu da engelli istihdamı alanında dünyada bir ilkeyi de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012 yılında Merkezi Sınav Sistemi E-KPSS başlatıldı. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkanı sağlandı. 2006’dan bu yana kabartma yazıyla hazırlanan ders kitapları görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılmaktadır. Türk İşaret Dili Sisteminin oluşturulması ve uygulanması engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir. Atılan bu adımların meyvesi olarak 2001’den bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi. Engelli yavrularımızın potansiyellerinin keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal reformlar ve uluslararası yardımlar devletimizin hiç kimseden vazgeçmediğini, hiç kimsenin mağduriyetine de seyirci kalmadığını göstermiştir. Bütün şehirlerimizi engelsiz hale getirmek hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almakta” diye belirtti.

Bağcılar’da engellilerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “AK Parti hükümetinin 20’nci yılını doldurduk. 20 yılda, 80 yıla sığdırılamayan büyük hizmetler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 100. yılımızı doldurup bu gelişmelerle birlikte yeni yüz yılın, Türkiye yüz yılı olmasına da bu süreç vesile olacak. Engelli sporcularımız paralimpik oyunlarda, atletizmde hem Avrupa hem dünya çapında madalyalar aldılar. Ve yine bugün müjdesini aldığımız ve 1 ay önce kurduğumuz Down Sendromlu Futsal Turnuvasın’da da Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü oyuncularımız şampiyon oldu” dedi.