Emekli oldu, sergi hayalini Maltepe’de gerçekleştirdi

Sanatın merkezi haline gelen Maltepe’de, aralık ayında sanatçılar ile sanatseverler buluşmaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Taner Ciğerim’in “İstek” isimli ilk kişisel resim sergisi açıldı.

Ciğerim, emekli olduktan sonra en büyük tutkusu olan resim çalışmalarına başladığını, karma sergilere katıldıktan sonra ilk kişisel sergisini açtığını söyledi. Doğa aşığı olduğunu ifade eden Ciğerim, doğa ve manzara görünümlerinden yola çıkarak özgün sanat eserleri ortaya çıkarmaya çalıştığını paylaştı. Sergide Ciğerim’in şehir ve kır yaşamını tasvir ettiği peyzaj eserleri yer aldı. Ciğerim’in sergisi 6 Aralık’a dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine kapılarını açık tutulacak.