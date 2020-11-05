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Elif ve Ayda’nın ismi Beylikdüzü’nde parka verildi
İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN SAATLER SONRA KURTARILAN ELİF VE AYDA’NIN İSMİ, BEYLİKDÜZÜ’NDE BİR PARKA VERİLDİ.
İSTANBUL 05.11.2020, 16:33
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İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra kurtarılan Elif ve Ayda’nın ismi, Beylikdüzü’nde bir parka verildi.
Beylikdüzü Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılarak tüm Türkiye’ye umut olan Elif ve Ayda’yı unutmadı. Elif ve Aydan’nın isimleri deprem toplanma alanı olarak da tasarlanan, yapımının sürdüğü bir parka verildi.