Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu. İmamoğlu, “Hepimiz bu aziz vatanın ve güzel insanların iyiliğini, refahı ve mutluluğunu istiyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayının 11’nci iftarını İstanbul’da yaşayan şehit aileleri ve gazilerle yaptı. İftar öncesi konuşma yapan İmamoğlu, “Mübarek ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olsun. Evlerimiz bereket ile dolu olsun. Tabi bu sene ne yazık ki büyük bir deprem acısıyla ramazan ayına girdik. İçimiz buruk büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Allah’tan kaybettiğimiz canlarımıza rahmet diliyorum, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyoruz. Depremde yaralılarımız var, vatandaşlarımıza Allah’tan şifa diliyoruz. Gerçekten şehitlerimize her zaman minnet duygularımız vardır. Gazilerimize minnet duygularımız vardır. Elele omuz omuza yaralarımızı saracağımız. Günlerin aynı şekilde bu duyguyla besleneceğini de biliyorum. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti’mizin 100’üncü yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan rahmetle minnetle anmak istiyorum. Ruhları Şad olsun." dedi.

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hepimizin geçmişi sayesinde bugün bu sınırlar içerisinde kardeşçe huzur içerisinde yaşıyoruz. Tabi şunu söylemek istiyorum; en zor şartlarda bile bu savaşı, bu mücadeleyi Çanakkale’den başlayarak veren her bir insanımızın geçmişteki büyükleri bize büyük de bir sorumluk yüklüyor. 86 milyon insanımızla bizlerin bugün hep birlikte bu sofrada olmamız için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Bugün şehitlerimizin bizlere emanet olan siz kıymetli yakınları ve çok değerli gazilerimize ve aileleri de aynı şekilde bizlerin bir ailesidir. Bu iftar yemeğinde işte bu yürekte bu inançla bu kalbi duygularımızla sizlerle bir aradayız. Sizlere minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Aynı zamanda milletimizin ve memleketimizin refahını, mutluluğunu iyi bir geleceğe sahip olmasına dönük çalışırken, biz biliyoruz ki sadece 86 milyon insanımıza değil işte vatan için yaşamını kaybeden şehitlerimize ve hayata veda eden gazilerimize dönük de bir borcumuzdur. Mübarek ramazan ayınızı kutlayarak hepinize sağlık, bereket, huzur ve mutluluk diliyorum. Hepinizin hanesine en küçüğünden en büyüğüne kadar sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum, sağ olun var olun.”