banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Geçmiş zaman olur ki!
Geçmiş zaman olur ki!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!

’Ekim Geçidi İstanbul-Kartal’ sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu

Kartal’da 64 sanatçının katılımıyla ’Ekim Geçidi İstanbul-Kartal Sergisi’, sanatı ve sanatseverleri bir araya getirdi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL 16.11.2021, 09:33
’Ekim Geçidi İstanbul-Kartal’ sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu

Kartal’da 64 sanatçının katılımıyla ’Ekim Geçidi İstanbul-Kartal Sergisi’, sanatı ve sanatseverleri bir araya getirdi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 64 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Ekim Geçidi İstanbul - Kartal Sergisi’, sanatı ve sanatseverleri buluşturdu. Bu yıl 20.si düzenlenen ve aynı anda 27 il ve beldede, bin 500’ü aşkın gönüllü sanatçıdan oluşan, sanal ve canlı olmak üzere eş zamanlı düzenlenen ‘Ekim Geçidi’ Disiplinler Arası Resim ve Heykel Sergisi, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda düzenlenen sergi, sanatçıları ve sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Gülsün Erbil’in kurucu ve proje sahibi olduğu sergide, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe kalıcı eserler üretmek amacıyla sanatın ışığında buluşan 64 sanatçının eserleri Kartal’daki sergide yer aldı.

" Ekim Geçidi’ne de 67 sanatçı katıldı"

Sergi sahibi Gülsün Erbil, "Bu yıl 20.’sini yaptığımız Ekim Geçidi’ni 27 il ve ilçede yaptık ve belki 10 binlerce insan gördü. Bin 500’ün üzerinde sanatçı katıldı. Bizim İstanbul’da ki Ekim Geçidi’ne de 67 sanatçı katıldı. Kartal Belediyesi bize mekan verdi. Çok daha önceden hazırlıklarımıza başlayabilirdik. İBB ile 8 aydan beri yazışıyoruz. Bu Ekim Geçitleri’nin özelliği Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saygı nitelikli ve ekim ayı içerisinde yapıyoruz. Kasım ayına kaymasının nedeni 15 gün sürmeyecek sergileri kurmayışımız, çünkü çok kısa oluyor. Bizde sanatçı yok fakat sanatı sevenlerde sanatı okumama sorunu var. Bu yüzden bu sergilerin çok daha yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor. Benim isteğim, Ekim Geçitleri müzeleri açılsın ve o zaman mekanlarımız hazır olacak. Kartal Belediyesi ile de konuşmalara başladık. Bu yıl ilk Ekim Geçidi müzemizde 20. Yıl kapsamında Aydın’da açılıyor. Daha sonra Samsun’da, Antep’te, Mersin’de ve inşallah Kartal’da açılacak. Ben Kartal Belediyesi’ne ve en genç Belediye Başkanına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6