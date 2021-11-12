Ekim Geçidi İstanbul-Kartal sergisi sanatseverleri Buluşturacak

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı ve 64 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Ekim Geçidi İstanbul – Kartal Sergisi’, sanatı ve sanatseverleri buluşturacak.

Bu yıl 20.’si düzenlenen ve aynı anda 27 il ve belde de, 1500’ü aşkın gönüllü sanatçıdan oluşan, sanal ve canlı olmak üzere eş zamanlı düzenlenen ‘Ekim Geçidi’ Disiplinler Arası Resim ve Heykel Sergisi, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

15-30 Kasım tarihleri arasında Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açık kalacak olan sergi, sanatçıları ve sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getirecek. Gülsün Erbil’in kurucu ve proje sahibi olduğu sergide, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe kalıcı eserler üretmek ve sanatın ışığında buluşan 64 sanatçının eserleri yer alacak.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda yapılacak olan serginin açılış kokteyli 15 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılışa, sergilenecek eserlerin sanatçıları da katılacak. Trio Müzik Grubu’nun da yer alacağı açılış kokteylinde katılımcı belgeleri, sanat sohbetleri ve plaket takdimi de yapılacak.

‘Ekim Geçidi İstanbul – Kartal Sergisi’, 15-30 Kasım tarihleri arasında Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açık kalacak.