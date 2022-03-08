Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza attılar

Kartal Belediyesi ile Doğuş Üniversitesi arasında karşılıklı iş birliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. İmzalanan protokol ile kurum içinde personeli akademik olarak desteklemek amacıyla; eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda yapılacak olan iş birliğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kartal Belediyesi ile Doğuş Üniversitesi arasında ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. 5 yıl boyunca geçerli olacak protokolle ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Üniversitelerle bir araya gelmek, iş birliği yapmak bize güç katıyor. Doğuş Üniversitesi de bu anlamda iş birliği yapacağımız çok kıymetli üniversitelerimizden bir tanesi olacak. İlk uygulamamız mesela çok uzakta değil, yaz ayına yaklaşırken uluslararası bir tiyatro festivalinde Doğuş Üniversitesi partnerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizin tecrübesinden faydalanacağız”

Yeni olan her konuda üniversiteye danışacaklarını belirten Başkan Yüksel, “Bir ihtiyaç haritası çıkarmamız gerektiğinde üniversitemizin bilgilerinden ve tecrübesinden faydalanacağız. Çünkü biz buna açığız. Biliyoruz ki dünya gelişiyor ve değişiyor, buna ayak uydurabilmemiz için üniversiteler bizim en büyük hazinemiz. Bu anlamda yakın gelecekte konuşulan metaverse’ten tutun da blockchain teknolojilerine kadar aklınıza gelebilecek yeni diye adlandırılan her konuda danışacağımız ilk yer üniversiteler olacak” dedi.

“İş birliği güç katacak”

Bu iş birliğinin kendileri güç katacağına vurgu yapan Başkan Yücel, “Başta sayın rektörümüz olmak üzere bütün Doğuş Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokol, hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Kumru, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Susar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah Özbek, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halit Targan Ünal, Genel Sekreter Av. Bağlan Uzgören ve Kartal Belediyesi birim müdürleri katıldı.