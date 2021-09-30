Efeler Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Aydın Efeler Belediyesi, CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde yerini aldı. Belediyenin standında ‘Efe Bakkal’ı ve diğer ürünlerini tanıtıyor.

CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi” düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Aydın Efeler Belediyesi ise ‘Efe Bakkal’ ve diğer ürünlerini tanıtıyor.

“Türkiye’nin her yerindeki kooperatiflerle iletişim kurabildik”

Standı gezen Aydın Efeler Belediyesi Efebel A.Ş. Efe Bakkal Sorumlusu Gürhan Ayhan, “Biz Efeler Belediyesi olarak ‘Efe Bakkal’ projemiz vardı. M. Fatih Atay başkanımızın önderliğinde böyle bir proje başlatıldı. Efe Bakkalı kurmaktaki amacımız, Aydın ve çevre illerdeki kadın kooperatiflerin ürettiği ürünleri elde edip Aydın halkına uygun fiyattan satmak. Bu fuar bizim için çok iyi oldu. Türkiye’nin her yerindeki kooperatiflerle iletişim kurabildik. Aynı zamanda kendi ürettiğimiz ürünleri onları tanıtma imkanı bulabildik. Böylece karşılıklı bir alışverişimiz oldu” dedi.