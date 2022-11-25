Ediz Erşahan, doğum gününde adının verildiği caddede anıldı

İki yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden Büyükçekmece Belediyespor’un U-17 yaş grubunda forma giyen Ediz Erşahan (16) doğum gününde ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla adının verildiği caddede anıldı.

Büyükçekmece Belediyespor’un başarılı futbolcusu, Büyükçekmece Mimar Sinan Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Ediz Şahan, 2 yıl önce beyin kanaması geçirerek genç yaşta yaşama veda etmişti.

Duygu dolu anlar yaşandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Mimaroba Mahallesi’nde bir caddeye “Ediz Erşahan” ismi verilmesi yönünde karar almıştı. Ediz, doğum günü olan 24 Kasım tarihinde adının verildiği caddede hüzünlü bir törenle anıldı. Ailesinin ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen anma töreninde genç futbolcunun fotoğrafı kırmızı karanfillerle süslendi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Büyükçekmece Belediye Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Ediz’in hem spor hayatında hem de okul hayatında başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek; “Ediz’i genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bugün Ediz’in adının verildiği caddede kardeşimizin doğum günü anma töreni için bir araya geldik. Bu hüzünlü ve anlamlı törene katılan, emeği geçen herkese Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün adına teşekkür ediyorum. Ediz kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.