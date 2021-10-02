Edebiyat ve medya dünyasının ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı’nda

Kartal Belediyesinin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda edebiyat ve medya dünyas’nın ünlü isimlerini ağırlayacak. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı, 2-3 Ekim tarihlerinde de birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Kartal’ı sanat ve kültürün merkezi yapma hedefi ile hayata geçirdiği fuarda 2 Ekim Cumartesi günü; Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelecek.

Kartal Kitap Fuarı’nda 3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak. Kartal Meydanı’nda 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarları okuyucularla bir araya getiren Kartal Kitap Fuarı söyleşi, imza günü ve gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.

2 Ekim Cumartesi

13.00-13.45 Gülşen Ünüvar

14.00-14.45 İnci Aral

15.00-15.45 Ozan Bingöl

16.00-16.45 Barış Terkoğlu

17.00-17.45 Haydar Ergülen

17.55-18.40 M. Özgür Mutlu - Nurhan Suerdem

18.50-19.35 Mevsim Yenice - Hande Ortaç - Engin Türkgeldi

19.50-20.35 Sinan Meydan

20.45-22.00 Akif Beki - Deniz Zeyrek - Ali Haydar Fırat - Duygu Demirdağ

3 Ekim Pazar

13.00-13.45 Doğu Yücel

14.00-14.45 İlknur Özdemir

15.00-15.45 Yaşar Çoruhlu

16.00-16.45 Murat Ağırel - Timur Soykan

17.00-17.45 Gökhan Yılmaz - Şengül Can - Türker Ayyıldız

18.00-18.45 İrem Uzunhasanoğlu

19.00-19.45 Mehmet Fırat Pürselim - Nihat Eren

20.00-21.00 Sunay Akın