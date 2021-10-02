Edebiyat ve medya dünyasının ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı’nda
Kartal Belediyesinin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda edebiyat ve medya dünyas’nın ünlü isimlerini ağırlayacak. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı, 2-3 Ekim tarihlerinde de birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.
Kartal Belediyesinin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, hafta sonunda edebiyat ve medya dünyas’nın ünlü isimlerini ağırlayacak. Açıldığı günden bugüne kadar on binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan Kartal Kitap Fuarı, 2-3 Ekim tarihlerinde de birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Kartal’ı sanat ve kültürün merkezi yapma hedefi ile hayata geçirdiği fuarda 2 Ekim Cumartesi günü; Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelecek.
Kartal Kitap Fuarı’nda 3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak. Kartal Meydanı’nda 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarları okuyucularla bir araya getiren Kartal Kitap Fuarı söyleşi, imza günü ve gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.
2 Ekim Cumartesi
13.00-13.45 Gülşen Ünüvar
14.00-14.45 İnci Aral
15.00-15.45 Ozan Bingöl
16.00-16.45 Barış Terkoğlu
17.00-17.45 Haydar Ergülen
17.55-18.40 M. Özgür Mutlu - Nurhan Suerdem
18.50-19.35 Mevsim Yenice - Hande Ortaç - Engin Türkgeldi
19.50-20.35 Sinan Meydan
20.45-22.00 Akif Beki - Deniz Zeyrek - Ali Haydar Fırat - Duygu Demirdağ
3 Ekim Pazar
13.00-13.45 Doğu Yücel
14.00-14.45 İlknur Özdemir
15.00-15.45 Yaşar Çoruhlu
16.00-16.45 Murat Ağırel - Timur Soykan
17.00-17.45 Gökhan Yılmaz - Şengül Can - Türker Ayyıldız
18.00-18.45 İrem Uzunhasanoğlu
19.00-19.45 Mehmet Fırat Pürselim - Nihat Eren
20.00-21.00 Sunay Akın