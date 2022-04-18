Dursun Ali Erzincanlı’dan Eyüpsultan’da şiir ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Ramazan Sohbetleri programı birbirinden önemli konukların katılımıyla devam ediyor. Teravih namazı sonrası gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın konuğu şair Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu’nun katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde Teravih namazı sonrası gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın konuğu şair Dursun Ali Erzincanlı oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e atfedilen naat-ı şerifleri seslendiren Dursun Ali Erzincanlı “Şiir Dinletisi” programında, aralarında 12 dakika süren Adın Geçer, 40 yaşındasın ve Bedir isimli şiirlerin de bulunduğu şiirlerini okudu. Erzincanlı’nın şiirler okuduğu programda duygu dolu anlar yaşadı. Program sonunda ise Başkan Deniz Köken, Erzincanlı’ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.