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Duraklar Yarışıyor programının bu haftaki rotası Anadolu Yakası oldu

Radyo Başakşehir’in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor’un bu haftaki rotası Anadolu Yakası olurken, konuğu ise Ataşehir’deki Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu.

İSTANBUL 13.08.2022, 11:53
Duraklar Yarışıyor programının bu haftaki rotası Anadolu Yakası oldu

Radyo Başakşehir’in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor’un bu haftaki rotası Anadolu Yakası olurken, konuğu ise Ataşehir’deki Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu.

Mutluluğun sesi, Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı İstanbul’un dört bir yanından yükselmeye devam ediyor. İstanbul’u durak durak gezen Sakar taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

10 sorudan 7’sini doğru bildi

Sakar’ın bu haftaki konuğu Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu. Sakar’ın sorduğu 10 sorudan 7 ‘sine doğru cevap veren Altuğ, programı severek dinlediklerini ve katılımcı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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