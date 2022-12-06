Dünya yıldızlarının zayıflamak için kullandığı cihaz Türkiye’de

20 yılı aşkın süredir güzellik, estetik sektöründe hizmet veren Demo Grup kurucusu Metin Akay, dünya yıldızlarının zayıflamak için kullandığı cihazı Türkiye’ye getirdi.

Son dönemde oldukça popüler olan hatta Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü birçok yıldızın kullandığı FDA onaylı emshape cihazı Demo Grup sayesinde Türkiye’ye geldi. 30 dakikada 20 bin mekik etkisi oluşturan önemli teknolojik gelişmelerden biri olan ve Türkiye’de sadece kendilerinde olduğunu söyleyen Demo Grup kurucusu Metin Akay, bu cihazın sadece kendilerinde olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Akay, “Ülkemiz için oldukça farklı yenilikleri getirmek ve böyle bir hizmet sunmak bizim için oldukça önemli. Bu cihaz teknolojinin en büyük avantajlarından biri. Öyle ki şuanda zayıflama ile alakalı en etkili cihaz. Hollywood yıldızlarının da kullandığı bir cihaz. Bu cihaz sayesinde 30 dakikada 20 bin mekik etkisi oluşuyor. Fitness hedeflerinize emshape ile kavuşabilir, kas yaparken yağ yakabilirsiniz. Bunun yanında Amerika’dan sonra sadece yine Demo Estetik ve Emshape Türkiye’de olan FDA onaylı EMS Plus cihazı ile de sıkılaşma sağlayarak selülit, hızlı kilo alıp vermeden kaynaklı sarkmalar, doğum sonrası oluşan çatlama ve sarkmalardan kolayca kurtulabiliyorsunuz. Yani sadece kilo verdirme değil, ayrıca sıkılaşma içinde ciddi ve hızlı destek sağlıyoruz” diye konuştu.