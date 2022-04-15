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Dünya Sanat Günü’nde Büyükçekmece’de renkli etkinlikler

15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde farklı bir etkinliğe imza atan Büyükçekmece Belediyesi, sanatın her tonunu belediye hizmet binasına gelen vatandaşlarla buluşturdu.

İSTANBUL 15.04.2022, 13:58
Dünya Sanat Günü’nde Büyükçekmece’de renkli etkinlikler

15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde farklı bir etkinliğe imza atan Büyükçekmece Belediyesi, sanatın her tonunu belediye hizmet binasına gelen vatandaşlarla buluşturdu.

15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde farklı bir etkinliğe imza atan Büyükçekmece Belediyesi, sanatın her tonunu belediye hizmet binasına gelen vatandaşlarla buluşturdu. Kemençe eşliğinde dans eden balerinler, koridorlarda modern dans gösterileri ve resim sergileri ile farklı bir güne kapılarını açan Büyükçekmece Belediyesi’nin her katından ney, kanun, piyano, keman, bağlama ve çello sesleri yükseldi. Müzik dinletileri, resim sergiler ve animasyonlar ile sanatın her dalının yer aldığı Dünya Sanat Günü etkinliklerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile bir üniversitenin güzel sanatlar fakültesi öğrencileri işbirliğinde hazırlanan “Yaşasın Sanat” temalı sanatsal etkinlikler gün boyu devam edecek.

Büyükçekmece Belediyesi’nin her iki binasındaki katlarda gerçekleşen sanatsal etkinlikleri inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde farkındalık oluşturan bir etkinlik hazırlandığını belirterek, “Sanat hayattır diyoruz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Mutluluk verici bir durum”

Sergide eserleri bulunan öğrenciler de farklı bir etkinlikte yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdiler:

Sinem Yücer: “Grafik Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Burada bugün Büyükçekmece Belediyesi’nde öğrenciler olarak işlerimiz sergilenmekte. Hem Dünya Sanat Gününde böyle bir etkinliğin olması bizim için çok büyük mutluluk verici. Büyükçekmece Belediyesi’nin buna vesile olması da ayrı bir mutluluk verici bir durum. Çok mutluyum şu an’’

Ömer Mahmut Açar: “Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yaptığım işleri, benim ve arkadaşlarımın işlerini burada görmek ve büyüklerimizin de gelip burada bakıyor olması gerçekten gurur verici bir şey. Kendi işlerimin değer görmesi ya da burada çıktı olarak görmüş olmak bilgisayarda görmekten çok daha iyi. Çok daha güzel. Böyle bir etkinlik yaptığınız için çok teşekkür ederim’’

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