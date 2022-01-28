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Dünya Kukla Festivali Tuzla’da başladı

‘Dünya Kuklaları Tuzla’da’ konseptli Tuzla Kukla Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Okulların sömestr tatiline girmesi nedeniyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde 40’ı yabancı 20’si yerli olmak üzere 60 kukla sergileniyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Kukla Festivali’ni ziyaret ederek çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte kukla da yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bilgi Evleri, AÇEM ve bununla birlikte birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle Tuzla’mızdaki bütün çocukları geleceğe hazırlama gayret ve çabamızı sürdürüyoruz. Biz çocuk dostu bir belediye olarak geleceğe bu şekilde adım atmanın gerekliliğini çok net olarak biliyoruz” dedi.

İSTANBUL 28.01.2022, 12:42
Dünya Kukla Festivali Tuzla’da başladı

‘Dünya Kuklaları Tuzla’da’ konseptli Tuzla Kukla Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Okulların sömestr tatiline girmesi nedeniyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde 40’ı yabancı 20’si yerli olmak üzere 60 kukla sergileniyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Kukla Festivali’ni ziyaret ederek çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte kukla da yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bilgi Evleri, AÇEM ve bununla birlikte birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle Tuzla’mızdaki bütün çocukları geleceğe hazırlama gayret ve çabamızı sürdürüyoruz. Biz çocuk dostu bir belediye olarak geleceğe bu şekilde adım atmanın gerekliliğini çok net olarak biliyoruz” dedi.

Tuzla’da 40’ı yabancı, 20’si yerli olmak üzere 60 kuklanın sergilendiği ve Dünya Kuklaları Tuzla’da konsepti ile hazırlanan Tuzla Kukla Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tuzla Viaport Marina’da bulunan Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Kukla Festivali’ne, okulların ara tatile girmesi nedeniyle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da festivali ziyaret ederek çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. Her gün düzenlenen atölye eğitimlerine de katılan Başkan Yazıcı, çocuklar ile birlikte kukla yaptı. 6 Şubat 2022 tarihine kadar açık olacak festivalde kukla, jonglör, yarışmalar, oyunlar, konser, illüzyon, palyaço ve maskot gösterilerinin yanı sıra konser ve çocuk şarkıları programları da yer alacak. Ayrıca atölye etkinlikleri ile ziyaretçilerin kukla yapımını da tecrübe edeceği festivalde Hacivat ve Karagöz gösterileri de bulunacak.

“Karne alan çocuklarımıza hediye niteliğinde bir festival”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bugün Tuzla’mızda apayrı bir heyecan var. Karnelerini alan çocuklarımıza bir hediye niteliğinde Kukla Festivali düzenliyoruz. Bu festival kapsamında dünyada çok ünlü olan kuklaların sergilendiği bir etkinlik düzenledik. Birçok ülkenin ve dünyadaki birçok ustanın elinden çıkmış kuklaların sergilenmesi aslında dünyada var olan kukla kültürünün, bizim geçmişimizdeki Hacivat ve Karagöz ile beraber başlayan ve dünyanın farklı noktalarından gelen kuklaları gördüğümüz zaman, insanoğlunun belli karakterleri, belli kimlikleri gelecek nesillere aktarabilmesi için kukla kullandıklarını görüyoruz. Yeni çizgi filmler, yeni animasyonlar gibi eskiden kullanılan karakterler, geçmişte önemli olan geleceğe de aktarılması gereken figürlerdir. Burada gençlerimiz ile birlikte bunu planlıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerin, gözlerinin parıltısını oluşturabilmek, bizim için çok kıymetlidir. Bu çocuklar hepimizin. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Tuzla’yı altınla kaplasak bir gence yatırım yapmadığımız sürece önemli değildir. Gençlikle birlikte gelecekte ülkemizi, milletimizi, medeniyetimizi ve dünyayı daha iyi bir noktaya getirebilmek için gayret sarf edebilmek lazım. Bir aile olan Tuzla’da çocukları, kendi çocuklarımız gibi güzel organizasyonlar ile birlikte beraber geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bilgi Evleri, AÇEM ve bununla birlikte birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle Tuzla’mızdaki bütün çocukları geleceğe hazırlama gayret ve çabamızı sürdürüyoruz. Biz çocuk dostu bir belediye olarak geleceğe bu şekilde adım atmanın gerekliliğini çok net olarak biliyoruz” dedi.

“Festivalimize tüm İstanbullu çocuklar davetlidir”

Başkan Yazıcı, ”Şubat’ın 6’sına kadar sürecek olan bu festivalimize tüm İstanbullu çocuklar davetlidir. Buraya gelerek, buradaki aktivitelere katılabilirler. Dünyadaki kukla kültürünü gösteren sergimizi görebilirler. Bu insanın tarihi ve kültürel birikimi açısından çok kıymetlidir. Çocuklarımız için çok kıymetlidir. Bugün ellerindeki modern teknoloji ürünü animasyonlar, dijital oyunlar, metaverse konuşulurken, geçmişte nasıl bir dünya tasarlanıp hayalleri nasıl anime ettiklerini kuklalarla görebilirler. Geçmişi tanımak, bugünkü nimetleri bilmek ve geleceği nasıl hazırlanmamız gerektiğini bilmek açısından tüm çocukları festivalimize bekliyoruz” dedi.

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