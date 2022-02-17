banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

Dünya Kediler Günü’nde kediler ücretsiz muayene edildi

Kağıthane’de 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde barınaktan sahiplenilen kediler ücretsiz muayene ve tedavi edildi. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte hayvanseverler ise hayvan sahiplendikten sonra hayatlarındaki değişimleri anlattı.

İSTANBUL 17.02.2022, 12:35
Dünya Kediler Günü’nde kediler ücretsiz muayene edildi

Kağıthane’de 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde barınaktan sahiplenilen kediler ücretsiz muayene ve tedavi edildi. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte hayvanseverler ise hayvan sahiplendikten sonra hayatlarındaki değişimleri anlattı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 17 Şubat Dünya Kediler Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe barınaktan kedi sahiplenen vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında barınaktan sahiplenilen kediler ücretsiz muayene ve tedavi edildi. Kediler Günü’ne özel düzenlenen programda hayvan sahiplenen hayvanseverlere yaş ve kuru mama ile mama kapları hediye edilirken, belediye ekipleri şehirdeki 250 farklı noktaya mama ve kedi evleri bıraktı. "Hayvanları Satın Almayın Sahiplenin" mesajının verildiği programda hayvanseverler, hayvan sahiplendikten sonra hayatlarındaki değişimleri anlattı.

"O zor günlerimi sahiplendiğim kedimle atlattım"

Sahiplendiği kedisiyle hayata bağlandığını ve kanseri yendiğini dile getiren Sultan Yıldız, "Kağıthane Belediyesi’nin barınağından hayvan sahiplenmeye geldim. Sahiplendiğim kediyi evden atmışlar. Sokakta başına bir şeyler gelmiş. Kaza falan geçirmiş. Daha sonra belediyenin rehabilitasyon merkezine getirilmiş. Tedavi edilmiş, kısırlaştırılmıştı. Ben de sahiplenmeye geldiğimde gördüm. Çok üzüldüm. Ev kedisi dışarıda yapamaz. Hiç düşünmeden hemen sahiplendim. Bu arada ben kanser hastasıydım. Çok şükür atlattım. Kanser tedavisi gördüm. Çok ağrılı ve sancılı süreçlerden geçtim. O zor günlerimi sahiplendiğim kedimle atlattım. Bana müthiş bir dayanma gücü verdi. Hayata bağladı. Ben onu evime alarak hayata bağladım, o da beni hayata bağladı. Çok mutluyum. Yani hayvan sevgisi gerçekten çok güzel bir şey, herkese tavsiye ederim. Kanseri kesinlikle hayvan sevgisiyle atlattım. Onların sevgisi dışarıda baktıklarım, evimde bir tane daha var baktığım. Hepsi gerçekten huzur verdi, acılarımı unutturdu, hayata bağladı. Bütün aşılarını yaptırdım. Doktoruma da danıştım. Kesinlikle rehabilite olursun dedi. Sana iyi gelir dedi. Kimi seviyorsan onu yanında tut dedi. Bende kedilerimi çok seviyorum. Gerçekten onlar sayesinde hastalığımı atlattım. Benim insanlardan ricam lütfen hayvan satın almasınlar. Onlar çünkü mal değil can, barınaklara gidip sahiplensinler" şeklinde konuştu.

"Evimize huzur getirdi"

Kedisi ölmek üzereyken sahiplenerek hayata bağlayan Zeynep Keskin, "Ben kedimi çok küçükken buldum. Yavruydu ve ölmek üzereydi. Kedimi aldıktan sonra Kağıthane Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’ne geldim. Tedavi ettiler. Çok iyi baktılar. Eve sanki huzur getirdi, mutluluk getirdi. Sahiplenmek daha iyi, satın almak yerine sahiplenmek gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Bir evlat sahiplenmiş gibiyim"

Kedisinin aile fertlerinden bir farkı olmadığını ve evlat gibi gördüğünü belirten Cennet Demir ise şöyle konuştu:

"İlk deneyimimdi ve bütün önyargılarımı kırdığını söyleyebilirim. Uyumu nasıl olur, temizliği nasıl olur, bununla ilgili sorunları kendisiyle çok rahat aştım. Sokaktan hayvan sahiplenmiş gibi değil de bir evlat sahiplenmiş gibiyim şu an. Ailemdeki diğer fertlerden hiçbir farkı yok."

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14