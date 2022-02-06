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Dünya Kayserililer Günü Bağcılar’da kutlandı

Dünya Kayserililer Günü kutlaması bu sene Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda kutlandı. İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin yer aldığı programda Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri, kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını davetlilere ikram etti.

İSTANBUL 06.02.2022, 18:21
Dünya Kayserililer Günü Bağcılar’da kutlandı

Dünya Kayserililer Günü kutlaması bu sene Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda kutlandı. İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin yer aldığı programda Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri, kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını davetlilere ikram etti.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, her yılın 38’inci gününde kutlanan Dünya Kayserililer Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kayseri İli Yardım Derneği (KAYDER) İstanbul Şubesi tarafından yapılan programa, Kayseri’den ve İstanbul’dan aralarında iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kayseri deyince akla hayırseverlerin geldiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kayseri iş adamlarının kendi memleketlerine yatırım yapmaktan gurur duyduğu bir ilimiz. Bazı iller de bu konuda yarışıyor ama ben Kayseri’nin bu konuda liderlik yaptığına eminim” dedi. Engelliler Sarayı’ndan da övgüyle bahseden Gürcan, “İçinde bulunduğumuz Engelliler Sarayı’nı Feyzullah Kıyıklık başkanımızla gezmiştim. Çok güzel çalışmalar olduğuna şahit oldum. Bu tür eserleri yapmak bir yana bunları sürdürebilmek de ayrı bir meziyet. Bu çalışmaları sürekli hale getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu merkezden şampiyonlar çıktı

Hayırseverler başta olmak üzere gerçekten üretici ve zeki anlayışındaki Kayseri’nin insanlarıyla onur duyduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden yöneticilerimiz, bir farkındalık oluşturmak suretiyle bu özel günü kutlarken bir anlam yüklemekteler. Bugün de engelli dostlarımızla adeta engelsiz yaşam oluşturmaları adına Kayserimizin meşhur mantısını ikram etmek suretiyle bir farkındalık oluşturuyorlar. Şifa olsun, feyz olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Kayserililerin bu özel gününü kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin ise davetlileri Engelliler Sarayı’nı gezmeye davet etti. Şirin şunları söyledi: “Burayı mutlaka gezin. Buradaki engelli arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olunacağını kendi iç dünyanızda düşünün. Arkadaşlarımızın birçoğu çok güzel hizmet edebilecek nitelikte. Bu merkez dünyada ve Avrupa’da birçok şampiyonlar çıkardı. Burada yazarlar ve şairler de çıktı.”

Engelliler meşhur Kayseri mantısı ikram etti

Konuşmalar sırasında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri, kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını, konuklara ikram etti. Programın devamında KAYDER 38. Gün Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Renkli anların yaşandığı etkinliğe; AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, eski Bahçelievler Belediyesi Başkanı Osman Develioğlu, KAYDER İstanbul Şubesi Başkanı Gökhan Çetinsaya, iş adamları ve İstanbul’da yaşayan Kayserililer de katıldı.

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