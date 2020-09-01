Dünya Barış Günü’nde Küçükçekmece Belediyesinden 10 dilde “Barış" şiiri

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Küçükçekmece Belediyesi, Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılan ‘Barış’ şiirini 10 dilde yeniden dile getirdi.

Yannis Ritsos, Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı ve iç savaş yıllarında bir yurtsever olarak duyduğu toplumsal acıları Barış isimli şiirinde dile getirdi. Küçükçekmece Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı günde Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılan dünya halklarının ortak özlemi olan barış talebini Yannis Ritsos’un ‘Barış’ şiiri ile tekrar dile getirdi. Şiir Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice, Lazca dillerinde yeniden okundu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de şiirden bir kesit okuduğu video, “Kardeşlerim, barış içinde, derin derin soluk alıyor tüm dünya, bütün düşleriyle. Verin elinizi kardeşlerim, işte budur barış” mısraları ile son buluyor. Şiirin dizeleri şöyle:

"Çocuğun gördüğü düştür barış

Ananın gördüğü düştür barış

Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış

Bir babanın alnında ter damlalarıyla eve dönmesidir barış

Açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun, gökyüzünün içeriye dolmasıdır barış

Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözleri önünde duran kitaptır

Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir

Barış, sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların, sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın

Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, iyilik alfabesidir o dizlerinde şafağın

Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kurmamızdır türkülerle

Kardeşler, uzatın ellerinizi. Barış Budur işte"