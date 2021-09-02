Dr. Şadi Yazıcı’dan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a: “Her vatandaşımızın talebi talimattır. Komik değildir”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatmasına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan geldi. Başkan Yazıcı, “İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir” dedi.

Geçtiğimiz ay sığınmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çeken yeni açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, sosyal medya platformu Youtube üzerinden katıldığı bir programda çocuğu olmayan türbanlı bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatması tepki çekti. Özcan’a bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan geldi. Başkan Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı. Başkan Yazıcı, “Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar” dedi.