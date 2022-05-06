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Dr. Fatma Yazıcı; “Emine Erdoğan hanımefendiyi Gönül Elleri Çarşımızda ağırlamak istiyoruz”

Tuzla Belediyesi’nin Ramazan ayının başında hayata geçirdiği ‘Evden Eve İyilik” projesini sanatçı Aslı Hünel’e anlatan Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, “Belediye Başkanımız en değerli projesini biz kadınlara teslim etti. Bütün gönüllü kadınlarımız olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Gönül Elleri Çarşımızın açılışına Emine Erdoğan hanımefendi gelmişti. İnşallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz burada. Nereden nereye geldiğimizi görmesini çok istiyoruz” dedi.

İSTANBUL 06.05.2022, 15:06
Dr. Fatma Yazıcı; “Emine Erdoğan hanımefendiyi Gönül Elleri Çarşımızda ağırlamak istiyoruz”

Tuzla Belediyesi’nin Ramazan ayının başında hayata geçirdiği ‘Evden Eve İyilik” projesini sanatçı Aslı Hünel’e anlatan Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, “Belediye Başkanımız en değerli projesini biz kadınlara teslim etti. Bütün gönüllü kadınlarımız olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Gönül Elleri Çarşımızın açılışına Emine Erdoğan hanımefendi gelmişti. İnşallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz burada. Nereden nereye geldiğimizi görmesini çok istiyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Tuzla’nın tarihi ve önemli noktalarının tanıtımı için başlatılan “Adım adım Tuzla” projesi yoğun ilgi gördü. Sunuculuğunu Sanatçı Aslı Hünel’in yaptığı programın ilk bölümünde “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı” tanıtıldı. Tuzla Belediyesi Youtube hesabından paylaşılan “Adım adım Tuzla” programının ilk konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı oldu. Yazıcı, Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı, Türkiye’nin dört bir yanında iyilik dağıtan, Tuzla’nın marka kuruluşları arasında yerini alan Gönül Elleri Çarşısı’nı ve ihtiyaç sahibi kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı Organik Çarşı’yı anlattı. İyiliği ve yardımlaşmayı kolaylaştırıp yaygınlaştırmak için dijital e- sadaka taşı modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Dr. Fatma Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşımızın açılışına Emine Erdoğan hanımefendi gelmişti. İnşallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz burada. Nereden nereye geldiğimizi görmesini çok istiyoruz” dedi.

“En değerli projesini biz kadınlara emanet etti”

Gönül Elleri Çarşısı’nın 13 sene önce kurulduğunu ifade eden Dr. Fatma Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşımız, gönüllü ağı ile Tuzla’nın her tarafına hakim. Belediye Başkanımızın bir projesiydi ve hayaliydi. Bizim de kadınlar olarak bir hayalimizdi. Hatta bir dernek kurup mu çalışsak diye düşünürken Şadi Başkan belediye başkanı oldu. Bize bu yönde bir olanak sağladı. En değerli projesini biz kadınlara teslim etti. Bütün gönüllü kadınlarımız olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Gönül Elleri Çarşımızın açılışına Emine Erdoğan hanımefendi gelmişti. İnşallah bir kez daha ağırlamak istiyoruz burada. Nereden nereye geldiğimizi görmesini çok istiyoruz” dedi.

“Yardım yapmak insanı mutlu eder, sıkıntılarını unutturur”

Yazıcı,” Biz 13 yıldır bu işi yaptığımız için araziye çok hakimiz. Bizi onlar da biliyor biz de kim nerede yaşar biliyoruz. Onlar buraya başvuru yapabilmek için belediyemizin Beyaz Masasına başvuru yapıyorlar. Oradaki dilekçeleri bizlere ulaşıyor. Biz bu dilekçeleri kadınlarımız ile birlikte değerlendiriyoruz. Bazen de bize ihbarlar geliyor. Biz gelen ihbarların hepsi doğru olmuyor. Araştırma yapıyoruz. Ramazan ayı paylaşmak için en güzel aylardan bir tanesidir. Burası da çok güvenilir ve araziye hakim bir müessesedir. Bunun için de birçok organizasyonumuz var. Yardım yapmak insanı mutlu eder, sıkıntılarını unutturur” dedi.

“İyilik yapmak için evden çıkmaya gerek yok”

Evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma projesini de anlatan Dr. Fatma Yazıcı, “Evden eve iyilik projesini Ramazan ayı itibariyle uygulamaya aldık. İyilik yapmak için evden çıkmaya hiç gerek yok. Dijital bir sadaka taşı modelidir. İnternet sitesinde, iyilik yapmak isteyen kişiler ilgili yeri tıklıyor yapacağı yardımı seçiyor. Yardım almak isteyen de ilgili yeri tıklayıp talebini yazıyor. Biz yardım almak isteyenle yardım etmek isteyeni arka planda eşleştiriyoruz” ifadelerini kullandı

“İlk programın heyecanı içerisindeyim”

Aslı Hünel ilk programın yayımlanmasının heyecanını yaşadığını belirterek,” İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olan Tuzla’nın tanıtımı için böyle bir programda yer aldığım için çok mutluyum. Ülkemizde çok güzel işler yapılıyor. Bir sanatçı olarak işleri duyurmaya çalışıyorum ve bunu bir görev olarak addediyorum” dedi.

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