Down sendromlu Kaan’ın resimleri Kartal’da sergilendi

Down sendromlu Kaan Atılgan’ın pandemi boyunca yaptığı 25 eserden oluşan ‘Bir Yudum Resim’ adlı sergisi Kartal’da açıldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Down sendromuna dair toplumsal farkındalığı artırmak ve Down sendromlu bireylerin toplum içindeki yerini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir serginin organizasyonunu üstlendi. Down sendromlu Kaan Atılgan’ın sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu pandemi döneminde 25 esere yansıttığı ‘Bir Yudum Resim’ adlı sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı. Kaan Atılgan, "Resim yaptığım için çok mutluyum, yaptığım resimlerin çoğu satıldı. Bir daha resim yapmak istiyorum" dedi.

Gencin annesi Meral Atay ise, "Oğlumda böyle bir yetenek olduğunu ben de bilmiyordum. Pandemi süresinde ve daha sonrasında resimlerine devam etti. Başkanımızdan bu sergi için söz almıştık, sağ olsun başkanımız sözünü yerine getirdi. Burada güzel bir sergi açtık. Tablolarımızın hemen hemen hepsi satıldı. 2-3 tane tablo kaldı satılmayan. Ama Kaan resim yapmaya devam ediyor" dedi.