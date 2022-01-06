Doğayla iç içe bir sergi: "Doğanın Işığı"

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 14 sanatçının eserlerinden oluşan “Doğanın Işığı“ isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Seher Sırma tarafından toparlanan ve toplamda 14 sanatçının katılımıyla sergi haline getirilen çalışmalarda doğanın tüm güzellikleri bir bütün olarak ele alınıyor. Geniş kitlelere doğayı sevdirmek adına böyle bir sergiyi hayata geçirdiklerini ifade eden Seher Sırma, “Bu sergiye ‘Doğanın Işığı’ adını verdik. Manzara, peyzaj ve çeşitli doğa resimleri yapmayı seviyorum. Doğanın muhteşem güzelliklerini tuvalime yansıtırken, aslında doğanın ışığını da kalıcı olacak şekilde kayda alıyorum. Denizler, ağaçlar, kuşlar, çiçekler doğadaki tüm güzellikler, sanatımla tuvalimde şekillenerek geniş kitlelere doğa sevgisini kazandırmak adına hayat buluyor” dedi. Sergi, 4 Şubat’a dek Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde (AKSM) görülebilir.