Doğa Koleji velileri ‘okullarının depreme dayanıksız olduğu’nu iddia etti

İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından kolejin 9 kampüsünden 3’ünün yüksek riskli, 6’sının güçlendirilmesi gerektiğine yönelik rapor hazırlandığını iddia eden Doğa Koleji velileri, kolejin genel merkezi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Kolejin kampüslerinde kimi öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ettiğini, kimi velilerin ise çocuklarını koleje göndermediğini belirten veliler, Doğa Koleji yönetiminin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Can Eğitim Grubu bünyesinde bulunan Doğa Koleji’ne yönelik İTÜ İnşaat Fakültesi tarafından yapılan deprem risk analizinde, iddiaya göre kolejin 9 kampüsünden 3’ünün yüksek riskli olduğu, 6’sının ise güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Velilerin iddiasına göre Doğa Koleji, özel bir şirkete analiz yaptırarak, 9 kampüs için de sağlam raporu aldırdı. Kolej yönetimi, velilerle konu hakkında yapılan görüşmelerin ardından okullarda hibrit eğitime geçti. Kimi veliler okul kampüslerine çocuklarını yüz yüze eğitim görmeleri için gönderirken, kimi veliler ise çocuklarını kampüslere göndermemeyi tercih etti. Veliler, Doğa Koleji’nin Ataşehir’de bulunan genel merkezi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Veliler, riskli olarak raporda belirtilen okullara çocuklarını göndermek istemediklerini ve bu duruma yönetim tarafından çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

“Ortada iki ayrı rapor var”

Basın açıklamasında bulunan Biricik Kaymaz, “Okulun önceki İTÜ ETA Vakfı ve şu anki sahibi Can Holding tarafından velilerle paylaşılmayan veya eksik paylaşılan binaların teknik inceleme raporlarında sıkıntılar nedeniyle velilerin gözlerine uyku girmiyor. Ortada iki ayrı rapor var. Sıkıntılı olduğu kati şekilde anlaşılan 9 kampüs var. Diğer kampüslerde belirsizlik hakim. Ağustos 2022 tarihli İTÜ raporları neden gizleniyor? İTÜ raporunda riskli çıkan binalar özel bir denetim şirketinin raporunda nasıl oluyor da 9’u birden sağlam çıkıyor? Biz veliler olarak hangisine inanmalıyız? Raporların tarihlerine bakıldığında çocuklarımızın ve eğitim kadromuzun güvenliği yıllardır tehlikeye mi atıldı? Söz konusu okullar için deprem analizi yaptıran ve sonrasında Can Holding’e devir gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı da taraftır. İTÜ ETA Vakfı bir an önce sessiz kalmayı bırakıp, raporları velilerle şeffaflıkla paylaşmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Bizi ya yeni yapıya ya da Doğa Kolejinin bünyesinde yüz yüze eğitim alabileceğimiz bir alana geçirmelerini istiyoruz”

Biricik Kaymaz, “Okullarla ilgili 2021 tarihli İTÜ raporu var. Kampüslerden 3’ünün yüksek riskli, 6’sının yapısal olarak güçlendirilmesi gerektiği bir rapor olduğu bize ulaştı. Biz bu bilgiyi araştırmaya başladık ve 2022 tarihli farklı bir firmanın yaptığı farklı bir rapora daha ulaştık. Özel bir firma. Bu raporda da binaların yapısal olarak güçlendirme yapılmaksızın müsait olduğu bilgisini aldık. Bizler de veliler olarak kurumumuzdan açıklama istedik. Kurumumuz bize tekrar yapı denetimi yaptıracağını, bu sırada da hibrit eğitim olması gerektiğini söyledi. Biz şu anda hibrit eğitimi kabul etmediğimiz gibi yapılarda yapılacak 3’üncü görüşü de benimsemediğimizi aktarmak için toplandık. Çünkü hibrit eğitimde öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrenciler okul binasında olacaklar. Biz bazılarını evlerde güvende tutarken, bazıları da okulda olmak zorunda kalacaklar. O yüzden bizi ya yeni yapıya ya da Doğa Kolejinin bünyesinde bulunan ve yüz yüze eğitim alabileceğimiz bir alana geçirmelerini istediğimizi söylemek için geldik” dedi.

“Bütün okulların en güvenli yer olması gerekiyor”

Velilerden Zülal Cellat, “Hepimiz farklı kampüslerde öğrencileri olan anne babalarız. Benim de 3 çocuğum yıkılma kararı verilen kampüslerden birinde okuyor. Bu ne yazık ki Kahramanmaraş depremi ile ortaya çıkmış bir konu oldu. Bizi güvenli kampüslere ya da güvenle eğitim alabileceğimiz alanlara yerleştirmelerini umuyoruz” dedi.

Ali Cellat isimli veli, “Hem bizler için hem de çocuklarımız için bütün okulların en güvenli yer olması gerekiyor” diye konuştu. Velilerden Özlem Çelik ise, “Okulumuzun depreme dayanıklı olmadığı ve okul olarak kullanılmayacağı açıklandı. Ama Can Holding hiçbir şey yapmadı. Biz de çocuklarımızı evde tutuyoruz. Pazartesi itibarıyla hibrit eğitim yapmaya karar verdiler. Ama çocuklarımız için yine sağlıklı olmayacak. Verdiğimiz paranın karşılığını da alamıyoruz. Çocuklarımıza yeni okul arıyoruz. Başka Doğa Kolejine de kaydımızı almıyorlar” dedi.

“Aynı felaketi çocuklar için de yaşamamak için derhal tedbir alınmalı”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüm okullar şu içinde bulunduğumuz felaket sürecinde binaların teknik raporlarını MEB’e, ilgili belediyelere, velilere sunmalılar. Aynı felaketi çocuklar için de yaşamamak için derhal tedbir alınmalı. Depremle ilgili güvenli olmayan okullar tespit edilerek, orada gerekirse binalar mühürlenerek, eğitime izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.