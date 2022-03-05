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"Dirençli Kadınlar" çalıştayı başladı

Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen kadın çalıştayının açılışı gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın başkanlık ettiği çalıştayda fırsat eşitliği ve kadınların kent içindeki rolünün artırılması yönünde çalışmalar yapılacak. Çalıştayın kentte olumlu sonuçlanmasını dileyen Başkan Bozkurt, “Kadınlar hayatın kaynağıdır. Kadınları güçlü ve dirençli yaptığımız ölçüde güçlü ve dirençli olabiliriz” dedi.

İSTANBUL 05.03.2022, 15:27
"Dirençli Kadınlar" çalıştayı başladı

Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen kadın çalıştayının açılışı gerçekleşti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın başkanlık ettiği çalıştayda fırsat eşitliği ve kadınların kent içindeki rolünün artırılması yönünde çalışmalar yapılacak. Çalıştayın kentte olumlu sonuçlanmasını dileyen Başkan Bozkurt, “Kadınlar hayatın kaynağıdır. Kadınları güçlü ve dirençli yaptığımız ölçüde güçlü ve dirençli olabiliriz” dedi.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğinde kadınların daha eşit ve kapsayıcı kentlerde söz sahibi olabilmesi amacıyla ilçede ulusal düzeyde bir çalıştay düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın başkanlığında, ‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar’ mottosu ile organize edilen çalıştayın startı verildi. Dokuz oturumdan oluşan çalıştayda, “Kentsel Yoksulluğa Karşı Dirençli Kentler İnşa Etmek”, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dirençli Kentler İnşa Etmek”, “Göç Yönetiminde Dirençli Kentler ve Dirençli Kadınlar Oluşturma”, “Kadın İstihdamının ve Emeğinin Karşılaştığı Sorunlar ve Kooperatifçilik”, “Mahalleden Kente Yerel Katılım Bağlamında Kadınlar” gibi başlıkların olduğu konuların masaya yatırılarak kadınların yaşadığı sorunlara çözüm önerileri sunulacak. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan çalıştaya, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, kadın sivil toplum uzmanları, kadın akademisyenler, kadın araştırmacılar, kadın muhtarlar, kadın belediye meclis üyeleri ve kadın aktivistler katıldı.

“Başka bir dünya mümkün”

Çalıştayın startını kadınlarla birlikte veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Başka bir dünya mümkün. Biz, bize dayatılanı yaşamak zorunda değiliz. Bunun için hiçbir şeye ihtiyacımız yok, sadece birlik olalım, konuşalım, gönül kapılarımızı açalım gerisi kendiliğinden gelecektir” dedi. Kentin her alanından kadınların çalıştaya katıldığını vurgulayan Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Biz istedik ki kadınlarımızı önce anlayalım. Kadınları anlamadan kadınlarla ilgili bir şey söylemek, bir şey yapmak kadınlara büyük haksızlık olur. Kadınlar hayatın kaynağıdır. Kadınları güçlü ve dirençli yaptığımız ölçüde güçlü ve dirençli olabiliriz. Kadınlarımızı barışçıl yaptığımız ölçüde barış, birlik ve kardeşlik içinde bu ülkede yaşayabiliriz. Bizim tabi kadınlarla ilgili düşüncelerimiz var ama Esenyurtlu kadınlarımızı daha iyi anlamak, onların taleplerini almak, onların ne istediğini öğrendikten sonra onlara göre çalışmalar yapmayı daha doğru bulduk. Bu yüzden de böyle bir çalıştay gerçekleştirdik. Ben umuyorum ki çok güzel sonuçlar çıkacak. Bu çalıştayın hem Esenyurtlu hem de Türkiye’deki kadınlarımıza büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çok değerli hocalarımız, muhtarlarımız, siyasetçilerimiz, kadın örgütlerinden gelen arkadaşlarımız, Esenyurt’un kadın önderleri var. Onlarla beraber kadınla ilgili en azından ne yapmamız gerektiğini daha iyi şekilde tariflemiş olacağız.”

“Kent hakkını kadınların talep etmesi çok önemli”

Bir belediyenin kadınlarla ilgili ilk defa böyle bir çalıştay gerçekleştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. “Kadınların hakikaten istihdama katılmaları ve aynı zamanda da kente sahip çıkmaları, onu kendi gönüllerine göre inşa etmeye çalışmaları vazgeçilmez kıymette bir şey” diyen Prof. Dr. Berktay şöyle devam etti: “Sloganı ‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar’ olan bu çalıştayda özel olarak kadınların güçlendirilmesi için çaba harcanıyor ve bu çok değerli. Kent hakkını kadınların talep etmesi çok önemli. Çünkü kadınlar kentin kamusal alanında, genelde dışlanan bir kesim. Eve ait, aileye ait, özel alana ait sayılırlar ama kentin kamusal mekanına çıkmak önemli bir özgürlük olanağıdır. İnsanın kendisini bulmasının, başkalarıyla kaynaşmasının ve dayanışmasının imkanını sunar. O yüzden bu çok önemli bir çalışma. Benim gördüğüm, bu çalıştayda akademisyenler var ama aynı zamanda belediye çalışanları var, mahalleden ve sahadan gelen birçok kadın arkadaşımız var. Onların kendileri hakkında, kendi talepleri, kendi arzuları hakkında anlatacakları şeyler çok değerli. Hakikaten kenti, kendimizin kılmak yani sadece kent sakini olmak değil kentin sahibi olmak. Bunu başarabilirsek eğer, hepimiz için çok büyük bir kazanım olur.”

Yapılan çalıştayın raporu, çözüm önerileriyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kamuoyuna sunulacak.

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