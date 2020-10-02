Devler Ligi’nin tekmelikleri Burak Ulutaş’tan
CENK TOSUN, CENGİZ ÜNDER, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GİBİ MİLLİ YILDIZLARA ÜRETTİĞİ TEKMELİKLERLE ADINDAN SÖZ ETTİREN BURAK ULUTAŞ, DEVLER LİGİ'NİN YILDIZLARI İÇİN DE ÜRETİM YAPACAK.
Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi milli yıldızlara ürettiği tekmeliklerle adından söz ettiren Burak Ulutaş, Devler Ligi’nin yıldızları için de üretim yapacak.
Milli futbolcular Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi yıldızların yanı sıra Süper Lig’de Muslera, Danirl Aleksic, Arda Turan gibi isimlere kişiye özel tekmelik üreten Burak Ulutaş, şimdi de Devler Ligi arenasındaki isimler için ürettiği tekmelikleri göndermeye hazırlanıyor. Birçok yıldız isim, kendi ligleri ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Ulutaş’a sipariş verdi. Chelsea’den Kovacic, Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi, Sevilla’da forma giyen eski Galatasaraylı Fernando, Juventus’ta oynayan Merih Demiral ve takım arkadaşı Ramsey ile Barcelonalı Pjanic gibi isimler, Burak Ulutaş’ın ürettiği tekmeliklerle sahaya çıkacak.
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