Depremzede çocukların pelüş oyuncakları Kartal’dan

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, depremzede çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için kolları sıvadı. Masal Müzesi’nde düzenlenen oyuncak atölyesinde gönüllülerin çocuklar için diktiği pelüş ayıcıklar, teslim edilmek üzere deprem bölgesine gönderildi.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Oyuncak Atölyesi’, art doll sanatçısı Özlem Işık Sarıhan’ın öncülüğünde Kartallı gönüllü kadınların katılımı ile düzenlendi.

Gönüller, bu kez çocukları bir nebze olsun mutlu edecek, onlara arkadaş olacak pelüş oyuncak yapımı için bir araya geldi.

Kalıplar çizildi, kumaşlar kesildi ve polar kumaştan kesimi yapılan oyuncak ayıcıkların, içleri tek tek dolduruldu ve depremzede çocuklarla hediye edilmek üzere Hatay’a doğru yola çıktı.

Oyuncak atölyesine katılarak etkinliğe destek veren gönüllü kadınlardan oluşan grup, çocukları yaşadıkları bu büyük travmadan biraz olsun uzaklaştırmak hedefiyle oyuncak atölyesine katıldıklarını ve bu oyuncakları kendilerine ulaştırarak depremin oluşturduğu korkuyu azaltmayı hedeflediklerini söyledi.