Depremin yaraları çocuk etkinlikleri ile sarılıyor

Tuzla Belediyesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremin olduğu ilk günden itibaren yaraları sarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde Kırıkhanlı çocuklara özel programlar düzenleniyor. Kırıkhanlı çocuklar için her gün düzenlenen, patlamış mısır ve pamuk şekerlerin dağıtıldığı ve çeşitli oyunların oynandığı programda çocuklar doyasıya eğleniyorlar.

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından bölgede yaraları sarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde çocuklar için özel programlar da düzenleniyor. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi’nin kurulumunu gerçekleştirdiği konteyner kentin hemen yanında kurulan çok maksatlı çadırda Kırıkhanlı çocuklar için her gün çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Animasyon gösterileri, çocuk oyunları, dansların edildiği programda patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtılıyor. Her gün farklı bir çocuk etkinliğinin düzenlendiği çadırda çocuklar doyasıya eğleniyorlar.