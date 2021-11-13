DATÜB’den Ahıska sürgünün 77. yılı mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov, Ahıskalı Türklerin vatanlarından sürgün edilişinin acısının 77 yıldır dinmediğini, vatan hasretine rağmen tüm zorlukları aşarak ayakta kalmayı başardıklarını belirttiği mesajında, "Acı dolu yaşanan olayları asla unutmadık. Sürgünle yok edilmeye çalışılan Ahıskalı Türkler ayakta kalarak zorlukları yenmiş, birlik ve beraberliğini sağlayarak 77 yıldır milli kimliklerini, kültürlerini, dilini, dinini unutmadan bu değerleri ile yaşamıştır. Yaşadıkları ülkelerde yerli halkla kardeşçe yaşayan, ülkelerine ekonomik katkı sağlayan ve aynı zamanda çalışkan bir millet olmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki hayatımızda da birlik ve beraberlik içerisinde DATÜB olarak vatan Ahıska’ya dönmek isteyen milletimizin haklarının iadesi, milletimizin bulundukları ülkelerdeki sorunların çözümü ve daha nice güzel yarınlar için çalışmalarımızı sürdürmek en önemli prensiplerimiz olacaktır. Bu duygularla 77 yıl önce sürgünde hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimize bir daha bu gibi acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

"Ahıskalı Türkler mücadelecidir"

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise, "Günümüzde DATÜB etrafında örgütlenen Ahıska Türkleri göç ve sürgünün tahribatını ayrılığın vatandan uzak kalmanın zorluğunu yaşamalarına rağmen dokuz ülkede varlıklarını sürdürüyorlar.1944 sürgünden günümüze ayakları üstünde duran Ahıskalı Türkler yaşadıkları ülkeler bağlılıkları ile örnek gösteriliyorlar" dedi.

Uçar, "Ahıskalı Türklerin topraklarına dönme ümidi hiç bitmedi. Günümüzde Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska bölgesinde yaklaşık 20 bin insan yaşıyor. Yıllar içinde gelişen yeni durumdan dolayı bölgenin nüfusun çok küçük bir bölümü Türklerden oluşmakta. Ahıskalı Türklerin çoğunluğu, zorunlu sürgün edildikleri yerlerde veya daha sonra göçtükleri dünyanın 9 ülkesinde yaşamlarına devam ediyor. Bugün tarafsız uluslararası raporlara ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği verilerine göre, bugün 600 bin Ahıska Türkü vatanlarından ayrı başka ülkelerde yaşamlarına devam ediyor. Ahıskalı Türkler Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşamlarına devam ediyor. 1991 yılında SSCB’nin çökmesiyle gündeme gelen Ahıskalı Türklerinin topraklarına dönmesi geçen zaman içinde çözülemedi. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği hem BM hem de AB nezdinde çalışmaları ve Türkiye’nin desteği ile Gürcistan 2007 yılında kabul edilen Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına geri dönüşünü kapsayan yasayı kabul etti. Günümüze kadar Tiflis yönetimi yasanın uygulanmasında adımları istenilen arzu edilen şekilde atmadı. Tüm olumsuzluklara rağmen Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkan Kassanov liderliğinde çalışmalarına ara vermeden devam ederek bu haksız sürgünle alınan hakların geri alınması mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.