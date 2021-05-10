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DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 10 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı.

İSTANBUL 10.05.2021, 09:25
DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 10 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı.

DATÜB tarafından koordine edilen Ramazan yardımları çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı. Yurtiçinde çeşitli illere bağlı bölgelerde bin aileye yardım edildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) yurtdışı yardım çalışmaları kapsamında 10 bin aileye ulaştı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan ve Amerika’da gerçekleştiren yardımlar DATÜB ülke temsilcilikleri tarafından ailelere teslim edilirken birçok bölgede iftar programları korona tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Öte yandan DATÜB salgının ikinci yılında da Ahıskalı ailelere yardımlarına devam etti.
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