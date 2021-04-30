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DATÜB heyetinden Büyükelçi Bağcı’ya hayırlı olsun ziyareti

Dünya Ahıska Türkleri Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Bakü’de yeni göreve başlayan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.

İSTANBUL 30.04.2021, 16:01
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DATÜB heyetinden Büyükelçi Bağcı’ya hayırlı olsun ziyareti

Dünya Ahıska Türkleri Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Bakü’de yeni göreve başlayan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.

Azerbaycan’a biz dizi çalışma ziyaretinde bulunan DATÜB heyeti, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr. Cahit Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin başta Azerbaycan olmak üzere yaptığı tüm çalışmalar hakkında bilgi verildi.

DATÜB Başkanı Kassanov ziyaretle ilgili olarak ‘’Nazik kabullerinden dolayı Büyükelçimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, eski Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov ve heyet görevlileri de yer aldı.
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