DATÜB heyeti Büyükelçi Bağcı ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyeti, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.

Ziyarette, Ahıska Türklerine yönelik tüm ülkelerde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi, Bağcı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Kassanov da Büyükelçi Bağcı’ya kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.