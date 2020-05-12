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DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) AZERBAYCAN’DA YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ AHISKALI AİLELERE YARDIM ULAŞTIRDI.

DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) AZERBAYCAN’DA YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ AHISKALI AİLELERE YARDIM ULAŞTIRDI.

12 Mayıs 2020 Salı 14:06
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DATÜB, Azerbaycan’da 541 aileye yardım etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan’da yaşayan ihtiyaç sahibi Ahıskalı ailelere yardımlarını ulaştırdı.

DATÜB, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayında DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un Azerbaycan’a gönderdiği gıda yardım kolisi, özel yapılmış paketler temsilcilikler ve gönüllüler tarafından başta Ahıska Türklerinin yoğun şekilde ikamet ettiği Saatli-Sabirabad-Beylegan bölgesi olmakla Bakü-Abşeron-Hırdalan, Guba-Haçmaz-Şabran, Şeki-Zagatala ve Gence-Gazah bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

DATÜB Genel Başkanı tarafından gönderilen ve diğer hayırseverlerin de destekleri ile Azerbaycan’da toplamda 530 ihtiyaç sahibi Ahıskalı aileye gıda yardım kolisi verilirken 11 aileye de maddi yardımda bulunuldu.

Azerbaycan’da yaşayan aileler, bu zor dönemde yapılan yardımlar için DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a, Genel Sekreter Fuat Uçar’a ve bu çalışmalarda emeği geçen diğer hayırseverlere teşekkür ettiler.

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