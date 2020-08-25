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DATÜB, ’Anadolu’nun Fethi 1071’ festivalinde yerini aldı
DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ (DATÜB), OKÇULAR VAKFI TARAFINDAN BİTLİS’TE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1071 MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949'UNCU YIL DÖNÜMÜ ANMA ETKİNLİKLERİNDEKİ YERİNİ ALDI.
İSTANBUL 25.08.2020, 12:47
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Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Okçular Vakfı tarafından Bitlis’te gerçekleştirilen 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü anma etkinliklerindeki yerini aldı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü 23-26 Ağustos tarihleri arasında kutlanmaya başlandı. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yer alan DATÜB, Ahıskalı Türkleri ve DATÜB faaliyetlerini tanıtıyor. Çadırda, Ahıskalı Türklerin kullandıkları eski eşyalar başta olmak üzere yöresel lezzetler samsa, yağlı ekmek ve DATÜB faaliyetleri kapsamında hazırlanan dergi, gazete, kitap ve diğer çalışmaları “Anadolu’nun Fethi 1071" festivalindeki yerini aldı.
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