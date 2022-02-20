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Dario Fo’nun ünlü eseri ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ Kartal’da sahnelendi

Nobel ödüllü ünlü İtalyan oyun yazarı Dario Fo’nun 1969 yılında Milano’da yaşanan bir olaydan esinlenip yazdığı ve yargının çöktüğü bir toplumu anlatan ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi.

İSTANBUL 20.02.2022, 13:44
Dario Fo’nun ünlü eseri ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ Kartal’da sahnelendi

Nobel ödüllü ünlü İtalyan oyun yazarı Dario Fo’nun 1969 yılında Milano’da yaşanan bir olaydan esinlenip yazdığı ve yargının çöktüğü bir toplumu anlatan ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi.

Nobel ödüllü ünlü İtalyan oyun yazarı Dario Fo’nun kaleme aldığı, Hakan Güven’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ adlı tiyatro oyunu, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartallı tiyatroseverlerle buluştu. Polis merkezi önünde cansız bedeni bulunan anarşist Giuseppe Pinelli’nin ölümünün ardından gelişen olayları konu alan ve Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyuna Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler ve çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.

İtalyan Halk Tiyatrosu’nun önemli örneklerinden biri olan ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ne can veren oyuncular Mahir İpek, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Çağlar Deniz, Velican Demirel ve Hazal Pekgöz ise sahnede adeta devleşti. Yaklaşık 2 saat süren tiyatro oyunu izleyicilerden beğeni topladı.

Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, alkışlar eşliğinde oyunculara teşekkür plaketi takdim ederek, “Bizleri bugün yalnız bırakmayan siz izleyicilere, bizlere unutulmaz bir gece yaşatan oyuncularımıza ve teknik ekibe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki tiyatro var, yaşasın tiyatro” ifadelerini kullandı.

Mahir İpek’in başrolde oynadığı oyununda 1969 yılında Milano’da bir meydanda patlayan bir bomba 16 kişinin ölümüne yol açar. İtalyan polisince suçlanarak tutuklanan anarşistlerden Giuseppe Pinelli’nin cesedi, gözaltında tutulduğu emniyet müdürlüğünün penceresinin altında bulunur. Gelen açıklama kaza sonucu ölümdür. Bir "deli" sorgulanmak üzere aynı binaya getirilince ironi içinde anlatılan olaylar zinciri derin devletin, adalet sisteminin ve demokrasinin sorgulanmasına kadar varacaktır.

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