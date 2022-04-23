DAKAV’a gençlerden önemli ödül

Türkiye ve KKTC Üniversiteleri’nde çevrimiçi sistemle yapılan anketler neticesinde Türkiye’de 2021 yılının en başarılı sivil toplum kuruluşu gençler tarafından Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (DAKAV) seçildi. Öte yandan Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) uyuşturucuyla mücadele birimi kurarak, 81 ilde ve üniversitelerde gençleri uyuşturucu ve uyarıcı madde konularında bilinçlendirmek için kampanya hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), covid salgını sebebiyle Türkiye genelinde ara verdiği uyuşturucu ile mücadele kampanyalarına özel bir ekip eşliğinde tekrar sürdürecek. Gençlerin uyuşturucu maddeden uzak durması ve bu konuda bilinçlenmesi konusunda uzman kişiler tarafından 81 ilde ve üniversitelerde gençler bilgilendirilecek. Uyuşturucu ile mücadele kampanyaları hakkında bilgi veren GESKON Genel Başkan Yardımcısı Aytaç Atabay, “Covid salgın hastalığı sebebiyle ara vermiş olduğumuz Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kampanyalarına 81 ilde ve bütün üniversitelerde yeniden başlayacağız. GESKON tarafından yapılacak olan uyuşturucuyla mücadele kampanyalarında, konusunda uzman kişiler görev alacak. Gençlerimizi her türlü uyuşturucu, uyarıcı madde konularında bilinçlendirilecek ve bilgilendirecek. Uyuşturucuyla mücadele kampanyalarında, Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkililerimiz ve güvenlik güçlerimiz birlikte koordineli olarak çalışılacak. GESKON Yönetim Kurulu tarafından genel merkezde uyuşturucuyla mücadele birimi kuruldu. Projeyle ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra rapor halinde Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkilileriyle paylaşılacak” dedi.

DAKAV gençler tarafından yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu seçildi

Öte yandan Türkiye ve KKTC Üniversiteleri’nde çevrimiçi sistemle yapılan anketler neticesinde Türkiye’de 2021 yılının en başarılı sivil toplum kuruluşu gençler tarafından Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (DAKAV) seçildi. Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aytaç Atabay, “Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı (DAKAV) gençler tarafından yılın en başarılı, toplumsal meselelere ve sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşu seçildi. DAKAV yönetim kurulunu kutluyor ve başarılar diliyorum. DAKAV’ın gençler tarafından yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu seçilmesinde Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan projeler üretmesidir. DAKAV’ın Türkiye genelinde insanlığın yararına yapılan çok sayıda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmesi, sivil toplum kuruluşlarına destek olması, gençlik, sportif ve eğitim faaliyetleri yararına yapılan sosyal sorumluluk projelerine katkıları ve çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursları vermesi en başarılı kuruluş seçilmesinde etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.