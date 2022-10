Cumhuriyetin 99. yılı Kağıthane’de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane’de de kutlamalarla gerçekleşti. Kutlamaların 29 Ekim günü ilk adresi Kağıthane Meydanı’ydı. Etkinlikler, Kağıthane’de Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törene ilgi yoğundu.

Kağıthane Meydanı’nda gerçekleşen törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, kuvvet komutanları, mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydan’daki kutlamaların ardından Kaymakamlık’ta düzenlenen tebrik törenine geçildi. Gün boyu süren kutlamalar kapsamında ilçedeki okullar da bir dizi program tertipledi. Kağıthane Belediyesi’ne ait Yahya Kemal Spor Tesisi’nde öğrenciler; şiir, folklör, tiyatro ve gösterilerden oluşan programlarını katılımcılara sergiledi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Ferhat Göçer konseriyle doruğa çıktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçedeki kutlamalar bir gün öncesinde başladı. 28 Ekim akşamı Hasbahçe’de gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Sanatçı en sevilen Sarıl Bana, Yıllarım Gitti, Unutmuş Çoktan, Yastayım, Kızım gibi şarkılarını Kağıthaneliler için söyledi. Alanı dolduran binlerce Kağıthaneli şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken; bayrak kareografisi ve ışık gösterisiyle Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruğa ulaştı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet’in 99. yılına yakışır bir atmosfer oluşturdu.

Konserin sonunda Kağıthanelilere seslenen Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ’’Şu an buradaki birlik ve beraberliği ilelebet sürdüreceğiz. Daha nice bayramları hep birlikte kutlamayı diliyorum. Cumhuriyet’imizin 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Vatanı uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine ayrı ayrı şifalar diliyorum. Şu an burada sizlerle birlikte bugüne yakışır bir kutlama düzenledik. Sanatçımız Ferhat Göçer’e bu gece bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesi hakkında konuşan Başkan Öztekin, ’’ Cumhurbaşkanımız ’Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesini açıkladı. Bizler de tanıtım toplantısına katılmak üzere bugün Ankara’daydık. Seneye cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken gelecek yüz yılın da kalkınma planını şimdiden oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanı’mız, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attığımızı bildirdi. Barışın yüzyılı, başarının yüzyılı, bilimin yüzyılı, değerlerin yüzyılı, gücün yüzyılı gibi toplam 16 başlıkta; Türkiye’yi bir asır sonrasına hazırlayacak büyük ilkeler ışığında dev projeleri hep birlikte inşa edeceğiz. Emeğimiz ve gayretlerimizle gelecek nesillere bugünden çok daha güzel bir ülke miras bırakacağız. Cumhurbaşkanı’mıza bu vesileyle ülkemize kattığı eserler ve ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu için teşekkür ediyorum. Ülkemiz yarınlarına emin adımlarla ilerlerken; bizler de sizlerden aldığımız güç ve sevgi ile Kağıthane’mizi geleceğe hazırlıyoruz. Eğitimden sağlığa, altyapıdan çevreye her alanda sizlere sözünü verdiğimiz 53 projemizin bugüne kadar %90’ını tamamladık. Bu akşam olduğu gibi bu birliktelikle inşallah hem ülkemizi, hem şehirlerimizi gelecek asrın dünyasına hazır hale getireceğiz’’ dedi.