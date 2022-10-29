Cumhuriyetin 99. yılı Büyükçekmece’de coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan Büyükçekmeceliler yürüyüş sonrasında Deniz Seki konseri ile doyasıya eğlendi.

Cumhuriyetin 99’uncu yılı Büyükçekmece Belediyesi’nin hazırladığı bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Korteji ile başlayan etkinliklerde yüzlerce vatandaş bayraklarıyla yürüdü. Kutlamalara katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutlamamıza vesile olan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşlarını ve bu Cumhuriyeti yaşatmak için bugüne kadar hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 99’uncu şan ve şeref yılı tüm ulusumuza ve Büyükçekmece ailemize kutlu olsun. Daha çok çalışacağız, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Muasır medeniyet seviyesinde ulus olarak yerimizi alacağız bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Bütün halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı Deniz Seki ise Büyükçekmece Kent Meydanı’nda sahne aldı. Sanatçı Seki sevilen şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.