Cumhuriyet Bayramı Şile’de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü Şile’de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet korteji ile başlayan kutlamalar, Suat Erdem konseri ile devam etti.

Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü Şile’de yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programında Kent Meydanı’nda buluşan yüzlerce vatandaş, Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Cumhuriyet Korteji ile 29 Ekim’e özel açılışı yapılan Marina Deniz Sahnesi’ne yürüdü. Coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Suat Erdem Şilelilere unutulmaz bir konser verdi. Marina Deniz Sahnesi’nde konser veren şarkıcı vatandaşlara müzik keyfi yaşattı.

"Nice 100 yıllara hep birlikte"

Düzenlenen törende Şile Belediyesi tarafından ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de para ödülü verildi. Başkan Ocaklı, yaptığı konuşmada, “Öncelikle 99’uncu yıl dönümünde Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. İnşallah 100’üncü yılında daha büyük farklı bir coşkuyla kutlarız. Nice 100 yıllara inşallah hep birlikte. Bu akşam güzel bir kortej oldu, kortejin ardından marina bölgemizdeki deniz sahnemizde bir konser olacak, bu konserle beraber buranın açılışını yapmış olacağız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.