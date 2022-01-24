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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ve moderatörlüğünü Necip Karakaya’nın yaptığı Sultani Sohbetler programının üçüncüsü gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen programın bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal oldu.

İSTANBUL 24.01.2022, 14:24 24.01.2022, 14:36
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ve moderatörlüğünü Necip Karakaya’nın yaptığı Sultani Sohbetler programının üçüncüsü gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen programın bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal oldu.

Sultangazi Belediyesi, Sultani Sohbetler’de birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisindeki “İsmail Hakkı Efendi” rolüyle tanınan Necip Karakaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği programın son konuğu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal oldu. Programa, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı ve vatandaşlar katıldı.

Yazılı kayıtlara tarihte verilen önem

Türklerin, özellikle Müslüman olduktan sonra kayıtlara, yazılara büyük önem verdiğini söyleyen Ünal: “Bazen televizyonda görüyoruz: Padişahın önüne bir belge geliyor ve onu okuyunca sinirlenip yırtıyor. Bu, tamamen yanlış bir sahnedir, çünkü tarihimizde böyle bir olay yoktur. Ecdadımız ne olursa olsun, yazıya ve yazılı kayıtlara büyük önem vermiştir ve onları korumuştur” dedi.

Yazıya verilen bu önem sayesinde, Osmanlı’nın önemli bir birikime sahip olduğunu belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Osmanlı yıkıldığında, gelecek kuşaklara aktarılmayı bekleyen 200-300 milyon vesika ortaya çıkmıştır. Biz bunun önemli bir kısmını gün yüzüne çıkardık ve çalışmalarımız devam ediyor”

Millet Hafızası

Devlet arşivlerinin aslında bir milletin hafızası olduğuna dikkat çeken Ünal: “Devlet arşivlerine baktığınız zaman sadece siyasi yazışmalar, uluslararası antlaşmalar gibi resmi yazıları değil, aynı zamanda sanatı, kültürü, estetiği ve medeniyeti de görebilirsiniz. Yeter ki okumayı ve bakmayı bilelim” dedi.

Geçmişten miras eserlerle söyleşi renklendi

Ünal’la devlet arşivlerinin önemi ve millet hafızası gibi konularda geçmişten örnekler eşliğinde keyifli bir söyleşi yapan Karakaya, programda ara ara seslendirdiği musiki eserleriyle dinleyenlerin gönüllerini mest etti. Eserlerini programın teması doğrultusunda seçen Karakaya, Sultan I. Mahmud’a ait “Varalım Kuy-i Dilara’ya Gönül Hu Diyerek” nutku şerifi gibi tarihten miras örnekleri seslendirdi.

İzleyenlerin keyif aldığı programın sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Vasfiye Ayvalı ve Yasin Bakırcı ile birlikte Ünal’a ve Karakaya’ya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Programa katılan izleyiciler de, çok keyif aldıklarını belirterek Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

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