Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’ya bağışladığı hat tablosu görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bağışladığı ve üzerinde Al-i İmran Surelerinin 159’uncu ve 160’ıncı ayetlerinin yazılı olduğu hat tablosu görüntülendi.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel hazırlanan hat tablosu cami içinde görüntülendi. Hattat Mehmet Özçay tarafından yapılan tablonun üzerinde Arapça harflerle Al-i İmran Suresi’nin 159’uncu ve 160’ıncı ayetleri yer alıyor.

İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4’üncü satırları celi sülüs cinsi olan tablonun en altında Arapça " Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebeti ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vakfedilmiştir " ifadesi bulunuyor. Hat tablosu cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.

"O levha ile tarihe not düşmüş olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’ya levha hediye etmesiyle diğer tarihi levhaların yeniden Ayasofya’ya getirilmesinin önünün açıldığını dile getiren tarihçi yazar Talha Uğurluel, "Dün hat hediye edildiğinde anında haberim oldu. Çok sevindim. Ayasofya’nın Sultanahmet Cami’sinde yetim levhalarından üç adet levhası var. Bunların biz geriye getirilmesini istiyorduk. Yazıyorduk sosyal medyadan. Cumhurbaşkanımız şimdi sıfırdan bir levhayı hediye edince bu diğer levhaların geriye getirilmesinin önünü açmış oldu. Şimdi onlarda gelecek, duvarlara bakın bir sürü boş çengel görürsün. Onlar sahiplerini bekliyorlar. Bir de bu bir ölçüdür. O eski levhalar gibi arada yeni levhalar konulur. O levhalarda tarih içinde eskir, kıymet kazanır, ileri ki yüzyıllarda gelenler o levhaların şahsında o dönemi konuşur. Yani bundan 200 sene sonra buraya birileri geldiğinde o levhanın şahsında, ‘90 sene önce 1930 yılında kapatılmıştı ibadete 2020’de açıldı. İşte falanca kişinin adıyla açıldı’ şeklinde. Cumhurbaşkanımızın orada adı yazıyor. Bunların hepsi o levhada gözükecek ve o levha ile tarihe not düşmüş olduk" diye konuştu.